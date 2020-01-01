Депутат сложил мандат из-за скандальной переписки с АТОшником

Василий Маховский извинился за свои слова перед ветеранами, но за сказанное в адрес лично Николая Федорчука не жалеет.

Во Львовской области депутат Бродовского районного совета от партии УКРОП Василий Маховский сложил мандат из-за скандальной переписки с ветераном АТО Николаем Федорчуком. Об этом сообщает ТСН в пятницу, 7 февраля.

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Отмечается, что экс-депутат под своим постом в Facebook Маховский ругался с Федорчуком в комментариях и слов не подбирал. Позже он эту переписку подчистил, однако у оппонента остались скриншоты с доказательствами – их он обнародовал на сессии райсовета. Депутат за свои слова извинился, однако за сказанное не жалеет.

“То, что я сказал ему, я не жалею. Понимаете? Я жалею, что, возможно, ребята, которые действительно воевали в АТО, могли воспринять те слова на свою сторону. За это я извинился“, – сказал Маховский.

А накануне стало известно, что Интерпол объявил в розыск депутата Ужгородского горсовета Ивана Волошина, Его обвиняют в “циничном хулиганстве“.

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