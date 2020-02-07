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Мокрой тряпкой по воровской роже: Портнов выиграл суд у Порошенко

Комментариев: 7
Суд встал на сторону юриста в деле о клевете.
Экс-президент Петр Порошенко
Экс-президент Петр Порошенко
EPA/UPG

Известный юрист Андрей Портнов рассказал о решении суда в деле о распространении недостоверной информации телеканалом “Прямой“ и сайтом фракции Европейская солидарность экс-президента Петра Порошенко. Об этом Портнов рассказал в своем Telegram-канале

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Так, суд признал полностью недостоверной информацию о якобы передаче Портновым в Россию материалов уголовного дела ГБР о государственной измене Порошенко, направившего в российский плен украинских моряков для срыва президентских выборов.

Друзья, информирую, что сегодня суд в полном объёме удовлетворил мой иск к Порошенко, партии Европейская Солидарность и телеканалу Прямой, - пишет Портнов.

Также суд также обязал фигурантов в течение пяти дней опровергнуть всю распространённую об Андрее Портнове информацию и взыскать в его пользу с Петра Порошенко и его партии ЕС денежные средства.

Если простым языком, то суд постановил взять его за тупую гриву и проехать мокрой тряпкой по наглой и воровской роже, - написал юрист.

Скриншот
Скриншот
t.me/Андрей Портнов

Напомним, ранее Полиция допросила Андрея Портнова по делу Шеремета

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Теги: Портнов, Порошенко, Суд, Клевета
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Комментариев (7)
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farfalle    07.02.2020, 12:04
Оценка:  0
farfalle
Ахаха, зачот! Скоро вас всех будут гнать вонючей тряпкой, порохоботы. Будете стирать свои посты в инете, твари
SINOBI-LIFE    07.02.2020, 11:52
Оценка:  -5
SINOBI-LIFE
Ничего удивительного,сейчас в сбу,судах,прокуратуру,да и в офисе презердента рыгоанальные твари,как дома!!!
farfalle    07.02.2020, 12:04
Оценка:  -1
farfalle
Та шо готовься, ублюдок
Антибес    07.02.2020, 11:51
Оценка:  +5
Антибес
Обоссаными трусами по вечно пьяному и неизменно воровскому свинному рылу Педрилы Сахарного?Феерично!Браво,Андрей!Р еспект!
ParisMA    07.02.2020, 11:30
Оценка:  +2
ParisMA
Молодец Андрей Владимирович, единственный кому слово честь и месть не чужды!

не то что ТРЯПКИ Азаров, Янукович, Колесниченко, Вилкул, Бондаренко и пр. трусливая шлабуда
sharry-sharry    07.02.2020, 11:48
Оценка:  -3
sharry-sharry
Вот такие хамы,невежи-невоспитанные и нахальные как Портнов,Зе и др,вся эта свора косноязычная,пришла к власти и управляет Украиной,а убогие и рады,тк сами под стать этим так сказать нынешним политикам.
farfalle    07.02.2020, 12:05
Оценка:  -1
farfalle
А что не так сказал??? Вполне понятная реакция на клевету.
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