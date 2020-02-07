Мокрой тряпкой по воровской роже: Портнов выиграл суд у Порошенко

Суд встал на сторону юриста в деле о клевете.

Известный юрист Андрей Портнов рассказал о решении суда в деле о распространении недостоверной информации телеканалом “Прямой“ и сайтом фракции Европейская солидарность экс-президента Петра Порошенко. Об этом Портнов рассказал в своем Telegram-канале.

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Так, суд признал полностью недостоверной информацию о якобы передаче Портновым в Россию материалов уголовного дела ГБР о государственной измене Порошенко, направившего в российский плен украинских моряков для срыва президентских выборов.

Друзья, информирую, что сегодня суд в полном объёме удовлетворил мой иск к Порошенко, партии Европейская Солидарность и телеканалу Прямой, - пишет Портнов.

Также суд также обязал фигурантов в течение пяти дней опровергнуть всю распространённую об Андрее Портнове информацию и взыскать в его пользу с Петра Порошенко и его партии ЕС денежные средства.

Если простым языком, то суд постановил взять его за тупую гриву и проехать мокрой тряпкой по наглой и воровской роже, - написал юрист.

Скриншот t.me/Андрей Портнов

Напомним, ранее Полиция допросила Андрея Портнова по делу Шеремета.

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