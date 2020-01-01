Нардепы сорвали выступление Гончарука

Премьер сегодня прибыл в здание парламента.

Сегодня, 7 февраля, народные депутаты Украины сорвали выступление премьер-министра Алексея Гончарука, не дав ему покинуть зал Верховной Рады.

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Инцидент транслировал телеканал Рада.

Сообщается, что глава Кабмина выступал перед нардепами в рамках запланированного "Часа вопросов к правительству". После завершения выступления Гончарук хотел покинуть трибуну, но политики начали возмущаться.

Ситуация в Раде скриншот

Гончарука не хотели выпускать из зала скриншот

Между тем, некоторых парламентариев не удовлетворило выступление премьера. Они требовали предоставить им время для вопросов для премьера. Политики из разных фракций подбежали к президиуму ВР, выражая свое недовольствие.

Час вопросов к правительству не предвидит вопросов к премьеру. У вас было время, чтобы задать вопросы, - успокаивал депутатов Разумков.

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Чтобы не обострять конфликт, Гончарук согласился ответить на вопросы “Батькивщины” и “Европейской солидарности”. После этого премьера отпустили.

Напомним, после “прослушки Гончарука” к Разумкову не пускают с телефонами. Охрана спикера перешла на усиленный контроль.

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