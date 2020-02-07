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Очередной “груз 200”: появилось видео уничтожения боевика снайпером ВСУ

Комментариев: 17
Украинский снайпер ликвидировал российского наемника.
Снайпер ВСУ ликвидировал боевика
Снайпер ВСУ ликвидировал боевика
скриншот

На Донбассе украинский снайпер ликвидировал очередного боевика незаконных вооруженных формирований.

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Об этом сообщает Думская.

Сообщается, что бойцы ВСУ проникли в руины дома в одном из населенных пунктов на линии разграничения. Там они заметили цель - врагов.

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На видео видно, как пуля снайпера поражает боевика. Он тяжело падает на землю. Ранение было смертельным. Благодаря профессионализму украинского снайпера еще один боевик отправился в РФ “грузом 200”.

Внимание, видео содержит сцены насилия. 18+

Напомним, в Белоруссии спрогнозировали войну на Донбассе за два года до ее начала. Заместитель начальника Генштаба Белоруссии объяснил, откуда появилась информация.

 

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Теги: снайпер, ВСУ, боевик, Донбасс, война
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Комментариев (18)
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Антибес    07.02.2020, 13:26
Оценка:  -3
Антибес
Наверняка говорить что"ранение было смертельным"нельзя.
WTF2wtf    07.02.2020, 13:27
Оценка:  +1
WTF2wtf
Boxerogos-Антибес,
тебе только скакать нахyй,
шизоид-украинофоб из раши
alex-zol    07.02.2020, 13:22
Оценка:  -5
alex-zol
минус Украинец, долбоебы рады!
Rikstal    07.02.2020, 13:27
Оценка:  -1
Rikstal
украинцев среди боевиков ОРДЛО нет!
WTF2wtf    07.02.2020, 13:28
Оценка:  +2
WTF2wtf
Все претензии к президенту россии (главе оккупантов) - Украина на россию не нападала и не ведет войну где-то под оккупированным ей Краснодаром!
WTFwtfPETYX    07.02.2020, 13:17
Оценка:  -6
WTFwtfPETYX
Убить человека, исподтишка, записать это на видео, выложить для всеобщего просмотра, описывая это действо, как нечто победное и прекрасное, это реально достойно только долбоёбов, и откуда этот великий снайпер определил, что это боевик, может быть это простой человек, который никому не угрожал.
SINOBI-LIFE    07.02.2020, 13:21
Оценка:  +3
SINOBI-LIFE
Алень,кто может ходить на линии огня???
Rikstal    07.02.2020, 13:25
Оценка:  +2
Rikstal
все путем! как завещал великий Пу - мочить и в сортире не грех!
WTF2wtf    07.02.2020, 13:29
Оценка:  +1
WTF2wtf
Угу ... на позициях оккупантов, в снаряге и с автоматом.
Хотя у путинского виртуального быдла и "танки из шахт" ... типа
ВасяизИваново    07.02.2020, 13:11
Оценка:  -10
ВасяизИваново
Убит очередной Украинец, какая радость у Майданщиков.
bimba08    07.02.2020, 13:14
Оценка:  +5
bimba08
А у тебя что, горе, хуесос?
ВосставшийИзБана    07.02.2020, 13:14
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
А ты уже проверил его документы?
Vasya_iz_Ivanovo    07.02.2020, 13:25
Оценка:  -4
Vasya_iz_Ivanovo
А вы говорите - убит Российский наемник, паспорт проверяли?
WTF2wtf    07.02.2020, 13:30
Оценка:  +2
WTF2wtf
Шавка оккупантов, ты чего сказать хотело вообще?
Хочешь предъяву президенту россии кинуть из-за этой путинской войны против Украины и оккупации Крыма с Донбассом?
Rikstal    07.02.2020, 13:31
Оценка:  +1
Rikstal
говорить о то, что это российский наемник, очень даже правильно. Ведь этих русских/бурят/даунбасцев Россия (РФ) наняла на войну против Украины.
PomoikaZE    07.02.2020, 13:41
Оценка:  +1
PomoikaZE
Очередное убожество, вроде тебя, отправилось на концерт кобзона.
T-REX2    07.02.2020, 13:50
Оценка:  -1
T-REX2
А ты,оперку Слипака видать хочешь прослушать-каждому своё.
BOOTSMANN    07.02.2020, 12:50
Оценка:  +7
BOOTSMANN
Поклон вам, защитники. Возвращайтесь живыми и с Победой!
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