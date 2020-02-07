Очередной “груз 200”: появилось видео уничтожения боевика снайпером ВСУ

Украинский снайпер ликвидировал российского наемника.

На Донбассе украинский снайпер ликвидировал очередного боевика незаконных вооруженных формирований.

Читай также: На Донбассе сократилось количество обстрелов

Об этом сообщает Думская.

Сообщается, что бойцы ВСУ проникли в руины дома в одном из населенных пунктов на линии разграничения. Там они заметили цель - врагов.

Читай также: Боевики используют дома местных жителей на Донбассе – СЦКК

На видео видно, как пуля снайпера поражает боевика. Он тяжело падает на землю. Ранение было смертельным. Благодаря профессионализму украинского снайпера еще один боевик отправился в РФ “грузом 200”.

Внимание, видео содержит сцены насилия. 18+

Напомним, в Белоруссии спрогнозировали войну на Донбассе за два года до ее начала. Заместитель начальника Генштаба Белоруссии объяснил, откуда появилась информация.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.