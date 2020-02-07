Очередной “груз 200”: появилось видео уничтожения боевика снайпером ВСУ
На Донбассе украинский снайпер ликвидировал очередного боевика незаконных вооруженных формирований.
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Об этом сообщает Думская.
Сообщается, что бойцы ВСУ проникли в руины дома в одном из населенных пунктов на линии разграничения. Там они заметили цель - врагов.
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На видео видно, как пуля снайпера поражает боевика. Он тяжело падает на землю. Ранение было смертельным. Благодаря профессионализму украинского снайпера еще один боевик отправился в РФ “грузом 200”.
Внимание, видео содержит сцены насилия. 18+
Напомним, в Белоруссии спрогнозировали войну на Донбассе за два года до ее начала. Заместитель начальника Генштаба Белоруссии объяснил, откуда появилась информация.
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тебе только скакать нахyй,
шизоид-украинофоб из раши
Хотя у путинского виртуального быдла и "танки из шахт" ... типа
Хочешь предъяву президенту россии кинуть из-за этой путинской войны против Украины и оккупации Крыма с Донбассом?