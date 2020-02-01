"Зоопарка не будет": Гончарук заявил, что разобрался с премиями в Кабмине

Заработную плату чиновников Кабмина привяжут к средней зарплате в Украине.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство решило вопрос с огромными премиями и зарплатой чиновников. Об этом рассказал 7 февраля, выступая с трибуны Верховной Рады, сообщает Украинская Правда.

Читай также: Обыски на 1+1: Баканова вызывают в Раду

Гончарук рассказал, что отныне зарплата членов правительства будет привязана к средней заработной плате в Украине. Данное решение согласовано с президентом Владимиров Зеленским.

Читай также: После “прослушки Гончарука” к Разумкову не пускают с телефонами

"По поводу зарплат, расставлю точки над "и". Президент попросил представить ему целостную концепцию, как должны выглядеть зарплаты на публичной службе. Сегодня мы договорились о том, что зарплата министра, членов правительства, будет привязана к средней заработной плате в Украине. 3-5 средних заработных плат - это тот объем, который мы сейчас считаем возможным платить политическим лицам. При этом мы упорядочили ситуацию с этими премиями. Не будет этого зоопарка по 200-300-400%. Мы договорились о том, что премия может быть максимум ограничена одним окладом", - отметил Гончарук.



Напомним, сегодня, 7 февраля, народные депутаты Украины сорвали выступление премьер-министра Алексея Гончарука, не дав ему покинуть зал Верховной Рады.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.