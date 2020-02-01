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"Зоопарка не будет": Гончарук заявил, что разобрался с премиями в Кабмине

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Заработную плату чиновников Кабмина привяжут к средней зарплате в Украине.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Алексей Гончарук/Facebook

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство решило вопрос с огромными премиями и зарплатой чиновников. Об этом рассказал 7 февраля, выступая с трибуны Верховной Рады, сообщает Украинская Правда.

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Гончарук рассказал, что отныне зарплата членов правительства будет привязана к средней заработной плате в Украине. Данное решение согласовано с президентом Владимиров Зеленским.

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"По поводу зарплат, расставлю точки над "и". Президент попросил представить ему целостную концепцию, как должны выглядеть зарплаты на публичной службе. Сегодня мы договорились о том, что зарплата министра, членов правительства, будет привязана к средней заработной плате в Украине. 3-5 средних заработных плат - это тот объем, который мы сейчас считаем возможным платить политическим лицам. При этом мы упорядочили ситуацию с этими премиями. Не будет этого зоопарка по 200-300-400%. Мы договорились о том, что премия может быть максимум ограничена одним окладом", - отметил Гончарук.

Напомним, сегодня, 7 февраля, народные депутаты Украины сорвали выступление премьер-министра Алексея Гончарука, не дав ему покинуть зал Верховной Рады.

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Теги: Гончарук, Кабмин, Верховна Рада, зарплаты
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