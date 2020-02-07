На Волыни покойнику пришла коммуналка за газ

Мужчина уже 10 лет как мертв.

Газовая компания “Волыньгаз“ выставила счет мужчине, который погиб девять лет назад. Об этом сообщает сайт Полисся.

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Как сообщается, житель Волыни Владимир Мысь умер много лет назад, но оказалось, что он все это время пользовался газом. Компания “Волыньгаз“ решил прислать ему платежку за доставку газа на 150 гривен. Однако остается неясным, куда именно они его доставляли.

Также стоит подчеркнуть, что в 2011 году жилплощадь Владимира уничтожил огонь, который и стал причиной смерти человека. Остатки дома разобрали через некоторое время. Земля там ничем не занята сейчас.

Отмечается, что АТ “Волыньгаз“ в прошлом году посчитал, что мужчина сжег 1600 кубов газа. Родственник погибшего не понимает, как это могло произойти, и показал платежку журналистам, которая пришла от газовой организации.

Несколько лет назад мы обращались к местным газовикам, объясняли ситуацию. Счета перестали приносить. Но тут снова, в январе, получили новый. Брату насчитали месячную плату за доставку газа более чем на 150 гривен, которого он просто не мог использовать, ибо 10 лет, как мертвый. Если не верят, могу завести на кладбище, показать могилу. И что они там доставляют, а главное - куда? После пожара мы остатки дома разобрали, все коммуникации отключили работники районного газа, сняли “гердееску“ на газовой трубе поставили заглушку и пломбу. Сегодня там ничего нет, деревья растут, - объясняет мужчина.

Как сообщается, журналисты пытались поговорить с представителями газовой службы, но дозвониться к ним так и не смогли. При этом официального ответ от “Волыньгаза“ все еще нет.

Напомним, ранее Оржель объяснил, почему за газ платят те, кому он не нужен.

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