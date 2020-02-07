В туалете одесской мэрии нашли пакет с деньгами

Полиция насчитала более 28 тысяч гривен. Найти хозяйку денег удалось только после приезда правоохранителей.

Читай также: На Одессчине мужчина нашел на дороге пакет денег и отнес в полицию

В служебном туалете здания “новой мэрии“ на Косовской улице в Одессе обнаружили пакет с крупной суммой денег. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает Думская со ссылкой на источник в полиции.

Отмечается, что пакет нашли сотрудники муниципалитета и вызвали правоохранителей. Прибыв на место, полиция вскрыла пакет и пересчитала содержимое. Там было 28 500 грн купюрами по 200 и 500 грн.

Читай также: В Киеве собака нашла кольцо с бриллиантами

Вскоре обнаружилась и хозяйка денег - сотрудница коммунального учреждения Одесреклама.

Полицейские вернули ей пакет и уехали.

Зачем чиновнице на работе понадобился пакет с такой крупной суммой денег, не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что на свалке под Одессой нашли матрас с деньгами.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.