Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В туалете одесской мэрии нашли пакет с деньгами

Комментариев: 1
Полиция насчитала более 28 тысяч гривен. Найти хозяйку денег удалось только после приезда правоохранителей.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
npu.gov.ua

Читай также: На Одессчине мужчина нашел на дороге пакет денег и отнес в полицию

В служебном туалете здания “новой мэрии“ на Косовской улице в Одессе обнаружили пакет с крупной суммой денег. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает Думская со ссылкой на источник в полиции.

Отмечается, что пакет нашли сотрудники муниципалитета и вызвали правоохранителей. Прибыв на место, полиция вскрыла пакет и пересчитала содержимое. Там было 28 500 грн купюрами по 200 и 500 грн.

Читай также: В Киеве собака нашла кольцо с бриллиантами

Вскоре обнаружилась и хозяйка денег - сотрудница коммунального учреждения Одесреклама.

Полицейские вернули ей пакет и уехали.

Зачем чиновнице на работе понадобился пакет с такой крупной суммой денег, не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что на свалке под Одессой нашли матрас с деньгами.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: деньги, Одесса, находка, туалет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
МаксимУм    07.02.2020, 14:04
Оценка:  -1
МаксимУм
Вз... вз... В зубы мне лучше дайте! Я что сижу тут взаймы брать? (с). Г. Хазанов...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь