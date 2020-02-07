В туалете одесской мэрии нашли пакет с деньгами
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В служебном туалете здания “новой мэрии“ на Косовской улице в Одессе обнаружили пакет с крупной суммой денег. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает Думская со ссылкой на источник в полиции.
Отмечается, что пакет нашли сотрудники муниципалитета и вызвали правоохранителей. Прибыв на место, полиция вскрыла пакет и пересчитала содержимое. Там было 28 500 грн купюрами по 200 и 500 грн.
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Вскоре обнаружилась и хозяйка денег - сотрудница коммунального учреждения Одесреклама.
Полицейские вернули ей пакет и уехали.
Зачем чиновнице на работе понадобился пакет с такой крупной суммой денег, не сообщается.
Напомним, ранее сообщалось, что на свалке под Одессой нашли матрас с деньгами.
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