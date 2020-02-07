Новый закон о школе: Венгрия снова недовольна обучением на украинском

Недавно принятый закон о школе, значительно смягчивший языковые требования, по-прежнему не нравится Венгрии.

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Украина сможет улучшить изучение государственного языка венграми Закарпатья без соблюдения норм нового образовательного законодательства. Об этом заявил Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Киеве.

Как известно, закон “Об общем среднем образовании“, принятый в январе 2020 года, предусматривает необходимость увеличения объемов обучения на государственном языке в венгерских школах - от 0% в первом классе до 40% в девятом и 60% в двенадцатом классе. Сийярто выступил против этого.

Мы считаем, что венгры смогут выучить государственный язык даже без того, чтобы количество предметов на украинском у них увеличивалось. Мы готовы финансово помочь, чтобы преподавание украинского было эффективным, - пояснил он.

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Петер Сийярто подтвердил, что Будапешт сознательно не делал заявлений относительно принятого Украиной закона “Об общем среднем образовании“, чтобы оставить возможность для договоренности с Украиной, однако Будапешт этим законом недоволен, из-за чего внес предложения украинской стороне.

Я всегда на стороне того, чтобы найти решение, я всегда на стороне позитива. Но если бы мы были довольны сложившейся ситуацией, мы бы не делали предложений по улучшению, - пояснил он.

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В то же время министр заявил, что существует предварительная договоренность с Киевом о том, как согласовывать расхождения: в частности, министр образования и науки в ближайшее время “срочно примет у себя представителей союза педагогов Закарпатья“.

Мы понимаем, что Украина хочет, чтобы все ее граждане, живущие на территории Украины, разговаривали на украинском языке. Но мы также хотим, чтобы венгры в Закарпатье могли сохранить свой язык. Мы считаем, что этих двух целей можно достичь одновременно, - добавил Петер Сийярто.

Напомним, 16 января Верховная Рада приняла закон о среднем образовании, который среди прочего урегулировал вопрос обучения на украинском языке в школах нацменьшинств. Хотя закон учитывал ранее выдвинутые Венгрией языковые требования, венгры Закарпатья закон раскритиковали, а в самой Венгрии демонстративно промолчали.

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