"Пули, бл*дь, собирайте": Опубликовано видео перестрелки в Мукачево

Двое мужчин госпитализированы с огнестрельными ранениями.

7 февраля, на улице Сеченова в Мукачево, произошла перестрелка. Две группы мужчин открыли огонь по друг другу , после чего скрылись с места преступления. Стрельба произошла примерно в 09.50. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Закарпатской области.

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По предварительной информации, огнестрельные ранения получили двое местных жителей. Их госпитализировали.

На место ЧП прибыло руководство Закарпатской полиции, следственно-оперативная группа, эксперты, кинологи. Обстоятельства перестреки выясняются.

Местное издание Mukachevo.net опубликовало видео момента перестрелки.

Напомним, в Киеве произошла погоня со стрельбой.

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