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"Пули, бл*дь, собирайте": Опубликовано видео перестрелки в Мукачево

Комментариев: 1
Двое мужчин госпитализированы с огнестрельными ранениями.
На месте перестрелки работают полицейские
На месте перестрелки работают полицейские
zk.npu.gov.ua

7 февраля, на улице Сеченова в Мукачево, произошла перестрелка. Две группы мужчин открыли огонь по друг другу , после чего скрылись с места преступления. Стрельба произошла примерно в 09.50. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Закарпатской области.

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По предварительной информации, огнестрельные ранения получили двое местных жителей. Их госпитализировали.

На место ЧП прибыло руководство Закарпатской полиции, следственно-оперативная группа, эксперты, кинологи. Обстоятельства перестреки выясняются. 

Местное издание Mukachevo.net опубликовало видео момента перестрелки. 

Напомним, в Киеве произошла погоня со стрельбой.

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Теги: Перестрелка, стрельба, Мукачево, полиция
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Комментариев (1)
ssirano    07.02.2020, 13:47
Оценка:  0
ssirano
а может кубик забирайте?
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