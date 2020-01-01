В троллейбусе Харькова жестоко избили двоих безбилетников

Видео попало в сеть.

В Харькове неизвестный мужчина избил двух парней в салоне троллейбуса №35. Инцидент произошел 4 февраля на глазах у шокированных пассажиров. Об этом сообщает 057.ua.

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На видео заметно, что мужчина жестоко избивает руками и ногами одного из парней. А второй, вероятно, уже избитый им ранее, лежит на полу.

Как сообщается, мужчину, вероятно, возмутил тот факт, что парень ехал в общественном транспорте без билета, и он решил его “повоспитывать“. Пассажиры троллейбуса пытались словами остановить драку, но вмешаться и прекратить ее никто не захотел. Пассажиры снимали инцидент на видео.

В полиции заявили, что на место инцидента выезжал наряд патрульных, которые никого не нашли на месте драки. Бригаду скорой помощи по поводу драки в троллейбусе также никто не вызывал.

Напомним, ранее на остановке троллейбуса в Харькове нашли скелет.

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