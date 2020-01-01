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Обезьяна терроризировала посетителей торгового центра в Харькове

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Животное сбежало из зоопарка, расположенного в здании и разгуливало по этажам.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
yutu.customs.ru

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В Харькове обезьяна распугала посетителей торгового центра. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Зеленая мартышка сбежала из контактного зоопарка, который располагается на третьем этаже торгового центра. Животное спустилось на первый этаж и забралось в рыболовный магазин.

Обезьяну удалось выманить буквально всего спустя несколько минут и вернуть в зоопарк.

Сообщается, что это не первый побег мартышки. Ранее она сбежала в супермаркет. Там ее смогли поймать только спустя полчаса.

Напомним, в ТРЦ Харькова на свободу вырвался львенок. Молодой лев вырвался на свободу из контактного зоопарка в одном из ТРЦ Харькова.

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Теги: животные, Харьков, обезьяна, торговый центр, контактный зоопарк
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Источник: korrespondent.net

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