Обезьяна терроризировала посетителей торгового центра в Харькове
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В Харькове обезьяна распугала посетителей торгового центра. Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Зеленая мартышка сбежала из контактного зоопарка, который располагается на третьем этаже торгового центра. Животное спустилось на первый этаж и забралось в рыболовный магазин.
Обезьяну удалось выманить буквально всего спустя несколько минут и вернуть в зоопарк.
Сообщается, что это не первый побег мартышки. Ранее она сбежала в супермаркет. Там ее смогли поймать только спустя полчаса.
Напомним, в ТРЦ Харькова на свободу вырвался львенок. Молодой лев вырвался на свободу из контактного зоопарка в одном из ТРЦ Харькова.
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