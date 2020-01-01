Нардеп Тищенко записывал сторис в Instagram и пропустил голосование

Появилось занимательное видео работы Тищенко в Раде.

Читай также: "Женщина с двумя детьми всегда права": Николай Тищенко высказался о разводе Остапчука

Народный депутат пропрезидентской фракции “Слуга народа” Николай Тищенко записывал сторис в Instagram во время заседания Верховной Рады и пропустил голосование.

Об этом передает 24 канал.

Сообщается, что журналисты заметили, что Тищенко занимается контентом для своего микроблога. Нардеп совершенно не заметил, что началось голосование за один из законопроектов.

Читай также: “Душа ушла”: Тищенко прокомментировал закрытие своего ресторана в Киеве

Позже в Instagram появились сторис нардепа, где он рассказывает о важной работе нардепом над законопроектами.

Напомним, нардеп Тищенко сознался, что не он пишет законы. Нардеп от “Слуги народа” сделал резонансное заявление.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.