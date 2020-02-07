Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский недоволен двумя министрами: СМИ узнали, кого могут уволить

Комментариев: 6
Президент пока не видит значительных результатов в работе двух министров.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
Корреспондент

Президент Украины Владимир Зеленский пока не видит результативности работы двух министров. 

Читай также: "Зоопарка не будет": Гончарук заявил, что разобрался с премиями в Кабмине

Об этом пишет УП, ссылаясь на собственные источники.

По данным СМИ, президент недоволен работой главы Министерства иностранных дел Вадима Пристайко, а также его коллеги из Министерства обороны Андрея Загороднюка.

Вероятно, что президент может пойти на радикальные меры и уволить двух министров, которых назначают за президентской квотой.

Издание пишет, что Вадим Пристайко в должности министра иностранных дел хорошо выполняет свою работу как дипломат, но он уже успел поссориться со всеми членами президентской команды и особо не проявил себя в должности.

Читай также: Нардепы сорвали выступление Гончарука

Источник сообщил, что такая же ситуация и с Андреем Загороднюком. Министр не проявляет себя в должности. 

Между тем, в ОП пока не приняли окончательного решения по этим кандидатурам. Источник не сказал, проводились какие-то собеседования на эти должности.

Напомним, нардеп Тищенко записывал сторис в Instagram и пропустил голосование. Появилось занимательное видео работы Тищенко в Раде.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Загороднюк, Пристайко, Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
ВосставшийИзБана    07.02.2020, 15:17
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
А Дубилетом доволен с его "переписью"?
eddgek    07.02.2020, 15:14
Оценка:  +3
eddgek
А тЫ нелОх шо ты сделал для Украины, за 9-ть месяцев 7-МЬ раз уже ОТДЫХАЛ, работник "невЕбенный".. //\\
ira0958    07.02.2020, 14:54
Оценка:  -3
ira0958
Киев потребовал от США вернуть $30 млн, которые были выплачены Вашингтону за поставку американского оружия и техники на Украину. Об этом пишет Buzzfeed News. Президент США Дональд Трамп приостановил исполнение нескольких контрактов на поставку Киеву американского оружия и техники.
Letohradek    07.02.2020, 14:46
Оценка:  +3
Letohradek
Чем этот тупой баран не доволен? Он сам то полный профан на занимаемой должности!
Сливной-Бачок    07.02.2020, 14:40
Оценка:  +3
Сливной-Бачок
Потому что они не Жи.ды и не работают на Вора Коломойского.
Колишній-східняк    07.02.2020, 14:14
Оценка:  +2
Колишній-східняк
А іншими, виходить, задоволений? Ну, ну...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь