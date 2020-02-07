Зеленский недоволен двумя министрами: СМИ узнали, кого могут уволить

Президент пока не видит значительных результатов в работе двух министров.

Президент Украины Владимир Зеленский пока не видит результативности работы двух министров.

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Об этом пишет УП, ссылаясь на собственные источники.

По данным СМИ, президент недоволен работой главы Министерства иностранных дел Вадима Пристайко, а также его коллеги из Министерства обороны Андрея Загороднюка.

Вероятно, что президент может пойти на радикальные меры и уволить двух министров, которых назначают за президентской квотой.

Издание пишет, что Вадим Пристайко в должности министра иностранных дел хорошо выполняет свою работу как дипломат, но он уже успел поссориться со всеми членами президентской команды и особо не проявил себя в должности.

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Источник сообщил, что такая же ситуация и с Андреем Загороднюком. Министр не проявляет себя в должности.

Между тем, в ОП пока не приняли окончательного решения по этим кандидатурам. Источник не сказал, проводились какие-то собеседования на эти должности.

Напомним, нардеп Тищенко записывал сторис в Instagram и пропустил голосование. Появилось занимательное видео работы Тищенко в Раде.

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