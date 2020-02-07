Зеленский прибыл с рабочим визитом в Италию
Известна программа визита.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Италийскую Республику.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Сообщается, что в рамках этого визита Зеленский проведет ряд встреч с первыми лицами Италийской Республики. В частности, запланировала встреча лидера Украины с президентом Италии Серджио Маттареллой и премьер-министром страны Джузеппе Конте.
Напомним, Зеленский недоволен двумя министрами. СМИ узнали, кого могут уволить. Президент пока не видит значительных результатов в работе двух министров.
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