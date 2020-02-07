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Зеленский прибыл с рабочим визитом в Италию

Комментариев: 1
Известна программа визита.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Италийскую Республику.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Сообщается, что в рамках этого визита Зеленский проведет ряд встреч с первыми лицами Италийской Республики. В частности, запланировала встреча лидера Украины с президентом Италии Серджио Маттареллой и премьер-министром страны Джузеппе Конте.

Напомним, Зеленский недоволен двумя министрами. СМИ узнали, кого могут уволить. Президент пока не видит значительных результатов в работе двух министров.

 

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Теги: Зеленский, Италия, визит, программа визита
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Комментариев (1)
СветБобра    07.02.2020, 14:20
Оценка:  -1
СветБобра
Може хочь італійський папа Карло подарує бубочці абетку. Інтелектуальний рівень Нелоха потребує зростання.
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