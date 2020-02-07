СБУ предотвратила теракт на Донбассе

Военные контрразведчики обнаружили спрятанный возле автомобильной трассы снаряд.

Военная контрразведка Службы безопасности Украины совместно с группой разминирования Нацгвардии смогли предотвратить вероятный теракт в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.

Читай также: Очередной “груз 200”: появилось видео уничтожения боевика снайпером ВСУ

Контрразведчики получили информацию о тайнике в кустах вблизи трассы рядом со Слованском, где была спрятана боевая реактивная противотанковая граната РПГ-22.



"Найденный боеприпас был в готовности для использования. Речь идет о РПГ-22 "Нетто" (реактивная противотанковая граната). На взведения и стрельбу из данного средства поражения понадобилось бы всего несколько секунд. Судя по его состоянию, мы делаем вывод, что его заложили недавно", - говорится в сообщении.



Террористический акт мог привести к большому количеству жертв среди военных и гражданских лиц, так как данная автомобильная трасса является активным маршрутом для грузовых и пассажирских автомобилей.

Напомним, в сети показали экс-боевика "ДНР", который просит милостыню в Москве.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.