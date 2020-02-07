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СБУ предотвратила теракт на Донбассе

Комментариев: 2
Военные контрразведчики обнаружили спрятанный возле автомобильной трассы снаряд.
Контрразведчики нашли противотанковую гранату РПГ-22.
Контрразведчики нашли противотанковую гранату РПГ-22.
ООС/Facebook

Военная контрразведка Службы безопасности Украины совместно с группой разминирования Нацгвардии смогли предотвратить вероятный теракт в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.

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Контрразведчики получили информацию о тайнике в кустах вблизи трассы рядом со Слованском, где была спрятана боевая реактивная противотанковая граната РПГ-22.

"Найденный боеприпас был в готовности для использования. Речь идет о РПГ-22 "Нетто" (реактивная противотанковая граната). На взведения и стрельбу из данного средства поражения понадобилось бы всего несколько секунд. Судя по его состоянию, мы делаем вывод, что его заложили недавно", - говорится в сообщении.

Террористический акт мог привести к большому количеству жертв среди военных и гражданских лиц, так как данная автомобильная трасса является активным маршрутом для грузовых и пассажирских автомобилей.

ООС/Facebook


Напомним, в сети показали экс-боевика "ДНР", который просит милостыню в Москве.

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Теги: Славянск, СБУ, теракт, боеприпас, Нацгвардия
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Комментариев (2)
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nwt1    07.02.2020, 15:24
Оценка:  -1
nwt1
Очередная постанова от создателей дела бабченко.
WTF2wtf    07.02.2020, 14:27
Оценка:  -1
WTF2wtf
"рядом со Слованском"
афтар из-за поребрика пишет, если украинский язык для него такая проблема и даже названия Славянска никогда не слышал???????
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