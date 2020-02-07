За неделю на Донбассе шесть боевиков подорвались на своих же минах

Оккупанты активно минируют передовую, но недостаток квалификации и взаимодействия ведет к жертвам.

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Российско-оккупационные войска осуществляют дополнительное минирование вдоль линии соприкосновения, в т.ч. в непосредственной близости от населенных пунктов и на объектах гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные Главного управления разведки (ГУР).

По данным разведчиков, минируя местность противник использует противотанковые и противопехотные мины, в т.ч. запрещенные международными конвенциями, а также самодельные взрывные устройства.

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В то же время низкий уровень подготовки военнослужащих подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК, которые осуществляют минирование, приводит к росту потерь оккупантов.

Из-за отсутствия схем минных полей и взаимодействия между подразделениями с начала февраля на собственных минах подорвались 6 военнослужащих российско-оккупационных войск, - сказано в сообщении.

Напомним, на Донбасс из России прибыли снайперы стрелять по украинцам. Интенсивная подготовка снайперских групп проводилась россиянами весь предыдущий месяц.

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