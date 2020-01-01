Тищенко о порно-шоу с Нефедовым: Приятно понимать, что он “наш”

Нардеп усомнился, что на видео именно глава таможни.

Народный депутат от “Слуги народа” Николай Тищенко прокомментировал видео с участием главы Таможенной службы Максимом Нефедовым, который принял участие в порно-шоу.

Читай также: “В чем скандал?”: Джокер поговорил с Нефедовым о порно-шоу

Об этом Тищенко рассказал в эфире телеканала НАШ.

Сначала депутат усомнился, что на видеоролике изображен именно Нефедов.

Я считаю, что это может быть еще и не он. Уже доказано, что это он? Небритый человек…Я думаю, что это не он. Если это он - докажите, что он. Если это не он, зачем человека обижать? Если мы строим страну, где есть закон, нужно так и работать, - сказал Тищенко.

Читай также: Максим Нефедов засветился в порно-шоу в элитном клубе Киева

Он также рассказал, что в Раде не обсуждают видео с участием Нефедова, поскольку есть более важные вопросы. Журналистка спросила нардепа, допускает ли он то, что видео могли “слить” в качестве доказательства традиционно сексуальной ориентации чиновника.

Я думаю, больше связано с тем, чтобы подтвердить, что Нефедов “той” ориентации. И мне это очень приятно понимать, что он “наш”, - сказал нардеп.

Тищенко считает, что это скандальное видео никак не повлияет на авторитет Нефедова.

Авторитет падает только тогда, когда поступки профессиональные свидетельствуют о другом. А если люди отдыхают - мужчины, женщины… Может, он ищет жену. 100%! Точно! Он ищет жену, если это он, - сказал Тищенко.

Между тем, для нардепа стало неожиданностью то, что Нефедов женат.

Это плохо тогда. А может, это была его жена? - добавил Тищенко.

Напомним, нардеп Тищенко записывал сторис в Instagram и пропустил голосование. Появилось занимательное видео работы Тищенко в Раде.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.