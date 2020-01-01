Не пускали в больницу тяжелобольного: в Одессе копов обвинили в пытках

Полицейские посчитали, что установить степень опьянения пострадавшего важнее, чем спасти его.

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Прокуроры специализированного подразделения по противодействию пыткам Офиса Генерального прокурора сообщили начальнику следственного отделения одного из территориальных подразделений полиции в Одесской области, а также следователю этого же подразделения о подозрении в совершении пыток. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

В ходе следствия установлено, что полицейские намеренно силой препятствовали в течение нескольких часов вывозу из районной в областную больницу гражданина, который, находясь в крайне тяжелом состоянии, нуждался в срочной хирургической помощи.

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Полицейские объясняли свои действия необходимостью отобрать образцы крови для оценки степени опьянения пострадавшего. При этом, врачи сообщили копам, что образцы уже были отобраны в присутствии следователя, и состояние алкогольного опьянения не подтвердилось.

Такое объяснение не удовлетворило полицейских. Они сначала не позволяли врачам вывести пострадавшего из реанимационного отделения. Затем в течение нескольких часов не позволяли скорой выехать за пределы больницы. В конце концов, применяя физическую силу, они вытащили его из скорой, надели наручники и затащили обратно в больницу, требуя от врачей повторно отобрать у пострадавшего кровь для анализа.

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Учитывая продолжительность таких действий, а также крайне тяжелое состояние пациента, опираясь на практику Европейского суда по правам человека, согласно которой неоказание медицинской помощи при наличии угрожающих жизни обстоятельств является пыткой, такие действия сотрудников полиции были квалифицированы прокурорами Офиса Генерального прокурора именно как пытки.

В случае установления судом вины указанных сотрудников полиции в совершении этого преступления им грозит наказание виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, боевику “ДНР“, который пытал пленных солдат и гражданских, вручили подозрение. Участник террористической группировки подозревается в нарушении Женевской конвенции.

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