“Не буду посещать этот цирк”: Арахамия отказался ходить на заседания Рады
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Глава пропрезидентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия что до конца текущего месяца не будет посещать заседания Верховной Рады из-за “цирка”, который устроили члены других фракций вокруг законопроекта № 2178-10 о рынке земли.
Об этом передает УНН.
Арахамия ответил на вопрос о том, почему он не голосует за законопроект о рынке земли.
Я уже понял, что у меня зарплаты не будет в этом месяце. Поэтому я не буду ходить на этот цирк. Там так построен этот законопроект (о наказании прогульщиков ВР, - ред.), мы его будем точно менять, что ты можешь ходить 30 дней, а на 31 день не пришел. А у тебя было много правок, затем у тебя такой процент, что зарплаты не будет, - сказал Арахамия.
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Напомним, Арахамия высказался по поводу "Батькивщины". Лидер СН сказал, что у "Батькивщины" нет никакого влияния, кроме того, что могут что-то говорить в микрофон.
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жаль только что этот гопник дерибанит последнее в нашей стране
И ни кто ему рот не прикроет.