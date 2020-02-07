“Не буду посещать этот цирк”: Арахамия отказался ходить на заседания Рады

Политик заявил, что в качестве протеста не будет посещать заседания Рады.

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Глава пропрезидентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия что до конца текущего месяца не будет посещать заседания Верховной Рады из-за “цирка”, который устроили члены других фракций вокруг законопроекта № 2178-10 о рынке земли.

Об этом передает УНН.

Арахамия ответил на вопрос о том, почему он не голосует за законопроект о рынке земли.

Я уже понял, что у меня зарплаты не будет в этом месяце. Поэтому я не буду ходить на этот цирк. Там так построен этот законопроект (о наказании прогульщиков ВР, - ред.), мы его будем точно менять, что ты можешь ходить 30 дней, а на 31 день не пришел. А у тебя было много правок, затем у тебя такой процент, что зарплаты не будет, - сказал Арахамия.

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Напомним, Арахамия высказался по поводу "Батькивщины". Лидер СН сказал, что у "Батькивщины" нет никакого влияния, кроме того, что могут что-то говорить в микрофон.

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