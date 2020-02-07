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“Не буду посещать этот цирк”: Арахамия отказался ходить на заседания Рады

Комментариев: 10
Политик заявил, что в качестве протеста не будет посещать заседания Рады.
Давид Арахамия
Давид Арахамия
Слуга народа

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Глава пропрезидентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия что до конца текущего месяца не будет посещать заседания Верховной Рады из-за “цирка”, который устроили члены других фракций вокруг законопроекта № 2178-10 о рынке земли.

Об этом передает УНН.

Арахамия ответил на вопрос о том, почему он не голосует за законопроект о рынке земли.

Я уже понял, что у меня зарплаты не будет в этом месяце. Поэтому я не буду ходить на этот цирк. Там так построен этот законопроект (о наказании прогульщиков ВР, - ред.), мы его будем точно менять, что ты можешь ходить 30 дней, а на 31 день не пришел. А у тебя было много правок, затем у тебя такой процент, что зарплаты не будет, - сказал Арахамия.

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Напомним, Арахамия высказался по поводу "Батькивщины". Лидер СН сказал, что у "Батькивщины" нет никакого влияния, кроме того, что могут что-то говорить в микрофон.

 

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Теги: Арахамия, Рада, цирк
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Комментариев (10)
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anjey    07.02.2020, 16:39
Оценка:  +2
anjey
Мы вчера не знали кто этот клоун и не будем завтра знать кто он и где он
жаль только что этот гопник дерибанит последнее в нашей стране
Путин-Xyйло    07.02.2020, 16:35
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Типа кто-то заметит его отсутствие? Такой прямо уж "незаменимый"
Потому_что    07.02.2020, 16:32
Оценка:  +4
Потому_что
в качестве протеста можете вообще никуда не ходить, толку от вас лицедеев итак нет, а свою маленькую зарплату. которую вы не заслуживаете, отдайте в детские дома. И задумайтесь что с вами будет через 4 года, задумайтесь.
ВосставшийИзБана    07.02.2020, 16:26
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Сдай мандат и не ходи. Проблема в чем? Ты же сам этот цирк и устраиваешь.
Сливной-Бачок    07.02.2020, 15:57
Оценка:  +7
Сливной-Бачок
Платить ему тоже не надо.
Сливной-Бачок    07.02.2020, 15:57
Оценка:  +6
Сливной-Бачок
А что ты вообще сделал для Украины за это время? Только помагаешь подавать всё имущество страны Коломойше, за бесценок.
Lyonya-Space    07.02.2020, 15:47
Оценка:  +5
Lyonya-Space
Что-то в последнее время этого 3 в 1-м (АРА-ХАМ и я) стало очень много...
И ни кто ему рот не прикроет.
Путин-Xyйло    07.02.2020, 16:33
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Он же "памятник"
Операторська    07.02.2020, 15:41
Оценка:  +8
Операторська
а клоуни в цьому цирку - хто? видно по згаданому закону
nelci    07.02.2020, 15:38
Оценка:  +6
nelci
Хочешь ходи, не хочешь не ходи, для кого то есть санкции, а для кого их нет..., хозяин-барин!
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