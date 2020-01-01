Сепаратисты снова применили запрещенное "Минском" вооружение

Боевики обстреляли Орехово.

В пятницу, 7 февраля, сепаратисты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook.

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Как сообщается, вблизи Орехово российские оккупанты выпустили 5 снарядов из артиллерийских систем калибра 122 мм, 7 мин из минометов калибра 120 мм, а также 20 мин с 82-мм минометов.

Несмотря на то, что враг в своей привычной манере вел огонь из жилого сектора оккупированного населенного пункта Березовское, прикрываясь мирным местным населением, украинские военные огонь в ответ не открывали, - говорится в сообщении штаба ООС.

Отмечается, что в результате обстрела ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Напомним, ранее за неделю на Донбассе шесть боевиков подорвались на своих же минах.

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