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Участники драки в Вышгородском горсовете обронили пистолет и нож

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Один из участников потасовки признал, что нож принадлежит ему, а причастность к пистолету он отрицает.
Участники драки в Вышгородском горсовете обронили пистолет и нож
© poglyad.tv
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  • Хозяина пистолета установит следствие
Участники драки в Вышгородском горсовете обронили пистолет и нож
Хозяина пистолета установит следствие
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Во время перерыва сессии Вышгородского горсовета в пятницу, 7 февраля, произошла драка, в результате чего на пол выпали складной нож и пистолет, сообщает Погляд.

Отмечается, что в кулачном бою сошлись директор местного рынка Игорь Тихан и депутат городского совета Борис Матко.

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По словам Тихана, к нему подошел Матко с вопросом: “Что ты имеешь против моих МАФов?“. После чего началась потасовка, в результате которой кто-то из участников обронил складной нож и пистолет.

Прибывшим по вызову полицейским Матко заявил, что складной нож принадлежит ему, а пистолет нет. На месте работала следственно-оперативная группа, а в заседании горсовета объявили перерыв.

Напомним, нардепы заявили о вооруженном человеке в зале Верховной Рады. На утреннем заседании руководство парламента сопровождал, скорее всего, охранник с оружием.

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Теги: Киевская область, стрельба, нож, Вышгород, пистолет
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Источник: korrespondent.net

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