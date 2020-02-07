Нардепа Федину повторно вызвали в ГБР для вручения подозрения

Если человек не явился по вызову без уважительных причин, на него налагается денежное взыскание, а также может быть применен привод.

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Народный депутат София Федина повторно вызвана для вручения письменного уведомления о подозрении, сообщается на сайте ГБР 7 февраля.

Поскольку народный депутат Украины София Федина 6 февраля 2020 года не явилась по вызову и не сообщила об уважительных причинах неявки, она повторно вызывается следователем Государственного бюро расследований по поручению Генерального прокурора на 11:00 12 февраля 2020 года для проведения процессуального действия - вручения письменного уведомления о подозрении, - говорится в сообщении.

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При этом в ГБР отметили, что, согласно нормам Уголовного процессуального кодекса, если человек не явился по вызову без уважительных причин либо не сообщил о причинах своего неприбытия, на него налагается денежное взыскание, а также может быть применен привод.

Напомним, прошлой осенью в отношении нардепа Федины и волонтера Маруси Звиробой открыли уголовное дело после видео, на котором они обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского. На 6 февраля Федину вызвали в ГБР, но она не явилась. В своем Фейсбук депутат написала, что слегла с тяжелой ангиной.

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