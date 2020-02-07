Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нардепа Федину повторно вызвали в ГБР для вручения подозрения

Комментариев: 4
Если человек не явился по вызову без уважительных причин, на него налагается денежное взыскание, а также может быть применен привод.
София Федина
София Федина
София Федина/Фейсбук

Читай также: Марусе Зверобой вручили подозрение в ГБР

Народный депутат София Федина повторно вызвана для вручения письменного уведомления о подозрении, сообщается на сайте ГБР 7 февраля.

Поскольку народный депутат Украины София Федина 6 февраля 2020 года не явилась по вызову и не сообщила об уважительных причинах неявки, она повторно вызывается следователем Государственного бюро расследований по поручению Генерального прокурора на 11:00 12 февраля 2020 года для проведения процессуального действия - вручения письменного уведомления о подозрении, - говорится в сообщении.

Читай также: “Разбирайтесь со мной”: Федина публично обратилась к Зеленскому

При этом в ГБР отметили, что, согласно нормам Уголовного процессуального кодекса, если человек не явился по вызову без уважительных причин либо не сообщил о причинах своего неприбытия, на него налагается денежное взыскание, а также может быть применен привод.

Напомним, прошлой осенью в отношении нардепа Федины и волонтера Маруси Звиробой открыли уголовное дело после видео, на котором они обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского. На 6 февраля Федину вызвали в ГБР, но она не явилась. В своем Фейсбук депутат написала, что слегла с тяжелой ангиной.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: народный депутат, подозрение, ГБР, Федина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
толерантный    07.02.2020, 18:17
Оценка:  0
толерантный
А что скрывает под постоянными ошейниками эта галицайская мразь?
Антибес    07.02.2020, 17:36
Оценка:  +3
Антибес
Доставьте принудительно эту мразь за шкирку и в наручниках за спиной раком,в пакете на башке.С трансляцией этого привода по всем телеканалам.И уверяю вас,в следующий раз никто не посмеет не являться.Хватит церемониться с этими выблядками!
ИИИИИИИИИИ    07.02.2020, 17:13
Оценка:  +3
ИИИИИИИИИИ
Наручники и с пинка в полицейскую машину и вторую тоже
romanof    07.02.2020, 17:11
Оценка:  +3
romanof
Зачем клоунаду устраивать.или она живёт в другом государстве?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь