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"Слуга Народа" выставил на аукцион плюшевую собаку: Деньги отдаст пенсионерке

Комментариев: 3
Нардеп Александр Качура выставил на аукцион игрушечную таксу "Копеечку".
Народный депутат Александр Качура
Народный депутат Александр Качура
Александр Качура/Facebook

Народный депутат от партии "Слуга Народа" Александр Качура выставил на аукцион игрушечную таксу "Копеечку". Полученные от лота деньги он намерен передать пенсионерке, которой его коллега по фракции Евгений Брагар посоветовал продать собаку. Об этом Качура написал на своей странице в Facebook.

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Нардеп предложил присоединиться к аукциону политикам, депутатам и чиновникам. Стартовая цена "Копеечки" - 500 гривен.

Александр Качура/Facebook

Александр Качура/Facebook

Напомним, нардеп Брагарь извинился за совет пенсионерке продать собаку.

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Теги: Качура, Брагар, такса, собака, аукцион
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Комментариев (3)
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Путин-Xyйло    07.02.2020, 16:37
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Пусть почку продаст.
ira0958    07.02.2020, 15:51
Оценка:  +2
ira0958
Нечем заняться слугам народа, вот и развлекаются кто как может.
Lyonya-Space    07.02.2020, 15:50
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Это случайно не та собака, с которой Кошевой на сцене 95-го изображая Кличка?
Наверно спездил из реквизитов квартальных...
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