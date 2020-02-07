"Слуга Народа" выставил на аукцион плюшевую собаку: Деньги отдаст пенсионерке

Нардеп Александр Качура выставил на аукцион игрушечную таксу "Копеечку".

Народный депутат от партии "Слуга Народа" Александр Качура выставил на аукцион игрушечную таксу "Копеечку". Полученные от лота деньги он намерен передать пенсионерке, которой его коллега по фракции Евгений Брагар посоветовал продать собаку. Об этом Качура написал на своей странице в Facebook.

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Нардеп предложил присоединиться к аукциону политикам, депутатам и чиновникам. Стартовая цена "Копеечки" - 500 гривен.

Александр Качура/Facebook

Александр Качура/Facebook

Напомним, нардеп Брагарь извинился за совет пенсионерке продать собаку.

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