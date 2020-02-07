Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Мы захватываем чужие территории!": Собчак поссорилась со Скабеевой

Комментариев: 15
Собчак сцепилась со Скабеевой из-за Украины и НАТО.
Собчак сцепилась со Скабеевой
Собчак сцепилась со Скабеевой
скриншот

Читай также: “Не отвечает интересам всех украинцев”: Кравчук на росТВ сделал заявление

Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак публично сцепилась со скандальной пропагандисткой Кремля Ольгой Скабеевой из-за угрозы РФ со стороны НАТО, а также роли в этом Украины.

Словесная перепалка между Собчак и Скабеевой случилась в эфире программы 60 минут.

Какие у вас аргументы, что НАТО страшный хочет нас завтра атаковать? - спросила Собчак Скабееву, высмеяв ее фейк.

Читай также: “Надо еще раз позвонить Путину”: Зеленского жестко унизили на росТВ

Но тут за супругу вступился Евгений Попов, который заявил, что у пропагандистки есть миллион доказательств агрессии НАТО против РФ. Якобы не хватит программы для перечисления аргументов. Но Собчак попросила назвать хотя бы один из аргументов в пользу такого мнения.

В городе Очаков, например, база НАТО появляется. Это уж совсем соседняя к нам Украина! - огрызнулась Скабеева.

Между тем, Собчак выпалила неудобную правду о том, что одной из главных стран-террористов в мире сейчас является Россия.

НАТО как-то на нас пытался напасть в какой-то момент? Почему вы считаете, что это должно произойти? Мы сами сегодня являемся агрессорами в мире, мы захватываем чужие территории в нарушение международных договоров, мы ведем войны так или иначе на других территориях! - заявила Собчак.

Напомним, на росТВ раскрыли “тайну коронавируса”. Ведущий на полном серьезе говорил о причастности Трампа к эпидемии.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

Поделись:
Теги: Скабеева, Собчак, Украина, НАТО
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (15)
Отсортировать по дате Вниз
Letohradek    07.02.2020, 16:46
Оценка:  +2
Letohradek
Ксения загнала в "пятый угол" сливные бачки? )))
RomaCrimea    07.02.2020, 16:42
Оценка:  +6
RomaCrimea
Скабеева вообще е6нутая.
MrBlackXXX    07.02.2020, 16:39
Оценка:  -7
MrBlackXXX
Захват,или добровольная сдача территории?Учитывая тот факт что не было ни единого оборонительного боя за эту территорию!Так какой тогда может быть захват?Турчинов,ауууууууууу!
WTF2wtf    07.02.2020, 16:41
Оценка:  +5
WTF2wtf
Сдача кому?????
Иностранным воякам, незаконно вторгшимся в чужую страну?
WTF2wtf    07.02.2020, 16:42
Оценка:  +3
WTF2wtf
Турчинов сцикло, но захват россией Крыма и части Донбасса это никак не отменяет.
Антибес    07.02.2020, 16:30
Оценка:  -8
Антибес
Подобрать брошенное-это захват?Рассмешили!К примеру,идёшь по улице,видишь грязный пакет валяется,поднимаешь его,смотришь,а внутри этого пакета золотой слиток в кило весом лежит.Что,кто-то будет орать:"Кто потерял золото"?)))))))))))))))
Lyonya-Space    07.02.2020, 16:33
Оценка:  +5
Lyonya-Space
Подобрать брошенное?
Шёл хахол, насрал на пол.
Шёл кацап - зубами цап!
Подбирай!
WTF2wtf    07.02.2020, 16:38
Оценка:  +4
WTF2wtf
Шизоид-украинофоб из раши,
ты сейчас пытаешься оправдывать аннексию Австрии гитлеровской Германией?????
Разве Австрия была "брошена", быдляк оккупантов????
Сливной-Бачок    07.02.2020, 16:21
Оценка:  +8
Сливной-Бачок
Кацапы привыкли убивать своих братьев и забирать ихнее имущество.
А Сук.абеева ещё та отмороженная и тупая Кремлядь.
Lyonya-Space    07.02.2020, 16:18
Оценка:  +8
Lyonya-Space
Молодец?
Всё таки есть ещё В(!) России честнве люди среди известных, которые не боятся системы.
РАЗГЕЛЬДЯЙ    07.02.2020, 16:25
Оценка:  -5
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Да я бы так не сказал, разрешил Пу так говорить вот и говорит Собчак.
Россия готовится к возврату территорий.
Не вытягивает Пу международные санкции.
РАЗГЕЛЬДЯЙ    07.02.2020, 16:26
Оценка:  -1
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Пу на старости в Англию поедет, денег хватит спокойно там жить.
В России его если останется свои же и замочат.
Lyonya-Space    07.02.2020, 16:30
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Может и такое быть.
Lyonya-Space    07.02.2020, 16:32
Оценка:  +3
Lyonya-Space
А вот по поводу старости в Англии - сомневаюсь, очередную парочку гомосековый зашлют с новичком и всё.
Колишній-східняк    07.02.2020, 16:17
Оценка:  +6
Колишній-східняк
В городе Очаков, например, база НАТО появляется. - Я что-то пропустил? Ничего о таком не слышал.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь