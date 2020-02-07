"Мы захватываем чужие территории!": Собчак поссорилась со Скабеевой
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Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак публично сцепилась со скандальной пропагандисткой Кремля Ольгой Скабеевой из-за угрозы РФ со стороны НАТО, а также роли в этом Украины.
Словесная перепалка между Собчак и Скабеевой случилась в эфире программы 60 минут.
Какие у вас аргументы, что НАТО страшный хочет нас завтра атаковать? - спросила Собчак Скабееву, высмеяв ее фейк.
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Но тут за супругу вступился Евгений Попов, который заявил, что у пропагандистки есть миллион доказательств агрессии НАТО против РФ. Якобы не хватит программы для перечисления аргументов. Но Собчак попросила назвать хотя бы один из аргументов в пользу такого мнения.
В городе Очаков, например, база НАТО появляется. Это уж совсем соседняя к нам Украина! - огрызнулась Скабеева.
Между тем, Собчак выпалила неудобную правду о том, что одной из главных стран-террористов в мире сейчас является Россия.
НАТО как-то на нас пытался напасть в какой-то момент? Почему вы считаете, что это должно произойти? Мы сами сегодня являемся агрессорами в мире, мы захватываем чужие территории в нарушение международных договоров, мы ведем войны так или иначе на других территориях! - заявила Собчак.
Напомним, на росТВ раскрыли “тайну коронавируса”. Ведущий на полном серьезе говорил о причастности Трампа к эпидемии.
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Иностранным воякам, незаконно вторгшимся в чужую страну?
Шёл хахол, насрал на пол.
Шёл кацап - зубами цап!
Подбирай!
ты сейчас пытаешься оправдывать аннексию Австрии гитлеровской Германией?????
Разве Австрия была "брошена", быдляк оккупантов????
А Сук.абеева ещё та отмороженная и тупая Кремлядь.
Всё таки есть ещё В(!) России честнве люди среди известных, которые не боятся системы.
Россия готовится к возврату территорий.
Не вытягивает Пу международные санкции.
В России его если останется свои же и замочат.