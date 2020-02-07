"Мы захватываем чужие территории!": Собчак поссорилась со Скабеевой

Собчак сцепилась со Скабеевой из-за Украины и НАТО.

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Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак публично сцепилась со скандальной пропагандисткой Кремля Ольгой Скабеевой из-за угрозы РФ со стороны НАТО, а также роли в этом Украины.

Словесная перепалка между Собчак и Скабеевой случилась в эфире программы 60 минут.

Какие у вас аргументы, что НАТО страшный хочет нас завтра атаковать? - спросила Собчак Скабееву, высмеяв ее фейк.

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Но тут за супругу вступился Евгений Попов, который заявил, что у пропагандистки есть миллион доказательств агрессии НАТО против РФ. Якобы не хватит программы для перечисления аргументов. Но Собчак попросила назвать хотя бы один из аргументов в пользу такого мнения.

В городе Очаков, например, база НАТО появляется. Это уж совсем соседняя к нам Украина! - огрызнулась Скабеева.

Между тем, Собчак выпалила неудобную правду о том, что одной из главных стран-террористов в мире сейчас является Россия.

НАТО как-то на нас пытался напасть в какой-то момент? Почему вы считаете, что это должно произойти? Мы сами сегодня являемся агрессорами в мире, мы захватываем чужие территории в нарушение международных договоров, мы ведем войны так или иначе на других территориях! - заявила Собчак.

Напомним, на росТВ раскрыли “тайну коронавируса”. Ведущий на полном серьезе говорил о причастности Трампа к эпидемии.

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