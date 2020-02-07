Нардеп Курченко рассказал, почему назвал "слугу народа" клоуном

Фраза прозвучала из-за разбитых очков.

Нардеп от фракции “Батькивщина“ Алексей Кучеренко рассказал, почему назвал депутата Максима Ткаченко от “Слуги народа“ клоуном. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Так, депутат от фракции “Батькивщина“ сказал, что обращался не только к Ткаченко, а ко всем представителям фракции “Слуга народа“.

Я обратился к нему и всем депутатам - найдет возможность извиниться - я отзову заявление. Мне не интересны эти конфликты. Я считаю, что это подход новой команды, которая решила, что она будет самостоятельно определять, кто лишний, а кто не лишний, как в Верховной Раде, так и стране, - заявил нардеп.

Депутат также добавил, что в чем-то может понять коллег из “Слуги народа“, но выдвигает встречный аргумент.

Команда Зеленского во главе с господином Зеленским, который пришел на высшую должность из артистического шоу-бизнеса, они 10 последних лет на сцене из всех депутатов делали клоунов, идиотов... Поэтому их очень обидело... Когда я иду пообщаться с первым заместителем председателя Верховной Рады, стоят по дороге четыре депутата. Они меня минуту не пускали, говорили: Вам туда нельзя. Они разбили мои очки вчера, когда я мимо них проходил. Я хотел пообщаться с председателем ВР, в это время какой-то человек ко мне подскакивает, начинает меня тискать. Извините, я считаю, что это иногда клоунское поведение, - сказал Кучеренко.

Напомним, ранее Нардеп от СН обматерил оппонента в Раде.

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