Экс-пограничникам объявили подозрение за выдворение Саакашвили

Сотрудники Государственной пограничной службы организовали незаконное задержание Михаила Саакашвили и его перемещения в Польшу в феврале 2018 года, считают в ГБР.

Михаила Саакашвили выдворили из Украины в феврале 2018 года depositphotos.com

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Бывшим руководителям подразделений Государственной пограничной службы Украины сообщили о подозрении в превышении власти за перемещение экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили за пределы страны. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Следователи центрального аппарата ГБР уже провели обыски на территории Одесской области и в Киеве.

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По данным следствия, экс-руководитель Департамента оперативной деятельности Администрации Государственной пограничной службы Украины и отдельного отдела Администрации ГПСУ организовали незаконное задержание Михаила Саакашвили и его перемещения в Польшу в феврале 2018 года.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, - говорится в сообщении.

Их действия квалифицированы по ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в июле 2017 года экс-президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства. В мае 2019 года президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, отменив указ своего предшественника.

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