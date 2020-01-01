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Не хотела делить имущество: Жительница Ровно заказала убийство мужа

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Женщина оценила жизнь своего бывшего мужа в 4 500 американских долларов.
Женщину арестовали во время передачи денег "киллеру"
Женщину арестовали во время передачи денег "киллеру"
Пресс-служба МВД

В Хмельницком правоохранители задержали жительницу Ровно, которая заказала убийство своего бывшего мужа, чтобы не делить с ним имущество после развода. За убийство мужчины она готова была заплатить 4,5 тысячи долларов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Женщина приняла решение убить своего мужа в декабре 2019 года. Об этом узнали правоохранители, которые инсценировали убийство мужчины. Во время передачи денег подставному "киллеру" женщину арестовали. 

В полиции открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 14 пп. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (подготовка к заказному убийству из корыстных побуждений) УКУ. Следственные действия продолжаются. В ближайшее время суд определит меру пресечения для подозреваемой. 

Напомним, в Киеве суд выпустил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка.Апелляционный суд отменил данное решение после вмешательства прокуратуры.

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Теги: убийство, Ровно, Хмельницкий, киллер, СБУ
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