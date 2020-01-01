Нардеп Славицкая засветила в Раде сумку за 2 тысячи евро

Антонина Славицкая показала свой вкус.

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Баталии в Раде не утихают, ведь на конец недели запланировано голосование за рынок земли. Между тем, в центре внимания в этот раз попала нардеп Антонина Славицкая, которая засветила в Раде дорогой аксессуар.

Об этом сообщает Знай.ua.

Нардеп от ОПЗЖ пришла в Раду с модной сумкой известно бренда GUCCI. По информации издания, такая модель сумки стоит более чем 2000 евро - а это более 54 тыс грн, что составляет почти 30 минимальных пенсий.

Цена сумки скриншот

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К слову, это бренд предоставляет сумки гораздо дешевле, чем выбор Славицкой. Например, можно купить сумку за 23-25 тысяч гривен. Сумка Славицкой находится в ТОПе самых дорогих сумок бренда.

Ассортимент сумок скриншот

Напомним, патриарх Кирилл засветил дорогие часы с бриллиантами. Стоимость часов равна 16 тысячам долларов.

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