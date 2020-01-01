"Русский мир" в Донецке: Как выглядит опустевшая столица Донбасса

На авто от окраины до центра можно доехать всего за 11 минут.

Местный житель Донецка в видео ролике рассказал о том, что трафик движения в городе после прихода “русского мира“ в разы уменьшился, и теперь добраться на авто от окраины до центра можно всего за 11 минут. Об этом он рассказывает на своем YouTube-канале.

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Свою поездку житель Донецка начал от Путиловского моста, который был взорван в 2014 году, в Киевском районе. По его словам, до войны на трассе был очень плотный трафик, а теперь автомобили практически отсутствуют.

На работу реально невозможно было попасть. На работу многие опаздывали, кто жил на севере города. Им приходилось иногда по 1,5 часа стоять в пробках. Сейчас пусто, – рассказал он.

Далее мужчина проехал по проспекту Киевскому. По его словам, перед чемпионатом по футболу “Евро-2012“ были выделены значительные средства, чтобы привести в порядок и облагородить проспект.

Он проехал мимо автосалона “Форд“, показав, что салон давно заброшен, а разбитые окна в нем закрыты фанерой.

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По словам жителя Донецка, ранее на Киевском проспекте найти и арендовать помещение под бизнес, было довольно проблематично, а сейчас там работают только некоторые магазинчики.

Поездку мужчина завершил в самом центре города, у площади Ленина.

Местный житель подытожил, что ехал в будний день по практически пустым улицам со скоростью примерно 50 км/ч, останавливаясь на светофорах и иногда немного ускоряясь.

Дорога от Путиловского моста до площади Ленина в центре города заняла у него всего 11 минут.

Напомним, ранее в “ДНР“ перевернулся автобус: 22 раненых, есть жертвы.

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