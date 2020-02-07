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В "Слуге народа" заявили, что работа Рады заблокирована до апреля

Комментариев: 1
Большое количество правок к закону о рынке земли заблокировало работу Рады на несколько месяцев.
Вопрос открытия рынка земли вызывают горячие споры в Раде
Вопрос открытия рынка земли вызывают горячие споры в Раде
РБК

Рассмотрение всех поправок к законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения может на несколько месяцев заблокировать работу Верховной Рады. Об этом в своем видеоблоге рассказал народный депутат от "Слуги Народа" Роман Грищук.

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Нардеп отметил, что к законопроекту подана 4000 поправок, при этом за пленарную неделю Рада может рассмотреть около 600 правок. Таким образом нардеп Грищук подсчитал, что вопрос рынка земли будет решен не раньше 8 апреля.

"Если политические оппоненты ОПЗЖ и БЮТ не снимут свои правки, или часть правок, то почти до мая месяца работа Верховной Рады будет заблокирована, потому что мы будем рассматривать только вопросы открытия рынка земли," - отметил Грищук. 

В "Слуге народа" заявили, что работа Рады заблокирована ...
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Теги: Грищук, рынок земли, Рада, Слуга Народа
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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    07.02.2020, 17:38
Оценка:  0
Путин-Xyйло
"Работун" у прислуги сломался вчера Может и "зарплату" до апреля им платить не стоит?
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