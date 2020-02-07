В "Слуге народа" заявили, что работа Рады заблокирована до апреля

Большое количество правок к закону о рынке земли заблокировало работу Рады на несколько месяцев.

Рассмотрение всех поправок к законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения может на несколько месяцев заблокировать работу Верховной Рады. Об этом в своем видеоблоге рассказал народный депутат от "Слуги Народа" Роман Грищук.

Читай также: “Не буду посещать этот цирк”: Арахамия отказался ходить на заседания Рады

Нардеп отметил, что к законопроекту подана 4000 поправок, при этом за пленарную неделю Рада может рассмотреть около 600 правок. Таким образом нардеп Грищук подсчитал, что вопрос рынка земли будет решен не раньше 8 апреля.



"Если политические оппоненты ОПЗЖ и БЮТ не снимут свои правки, или часть правок, то почти до мая месяца работа Верховной Рады будет заблокирована, потому что мы будем рассматривать только вопросы открытия рынка земли," - отметил Грищук.

В "Слуге народа" заявили, что работа Рады заблокирована ... 0:00 / 00:47



Напомним, Арахамия сравнил "Батькивщину" с "маленьким жужжащим насекомым"

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.