Зеленского просят ввести в Мукачево Нацгвардию

Городской совет просит президента сменить руководство управления городской полиции и усилить его личный состав.

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Мукачевский городской совет просит президента Владимира Зеленского ввести в город Нацгвардию из-за стрельбы, которая произошла утром 7 февраля. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает Mukachevo.net.

Городской совет также просит сменить руководство управления городской полиции, усилить его личный состав, усилить материально-техническое обеспечение полиции Мукачево современными средствами, автотранспортом и экипировкой.

Мукачевский горсовет вынужден обратиться к Вам (Владимиру Зеленскому - ред.) за личным вмешательством из-за крайне угрожающей криминогенной ситуации, которая сложилась в нашем городе. Подтверждением этого является очередной дерзкий инцидент с применением огнестрельного оружия, в результате чего госпитализированы два человека с ранениями , - говорится в сообщении.

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Главной причиной того, что в городе регулярно происходят криминальные “разборки“, в горсовете считают профессиональную слабость и крайне низкую активность городской полиции.

Преступные группировки чувствуют себя все более свободно, потому что фактически не испытывают системного, решительного и профессионального противодействия со стороны правоохранителей. Уголовный блок городского управления полиции явно слабый, на улицах города критически мало патрулей и патрульных экипажей, профилактическая работа по предотвращению правонарушений свелась к бумажным отчетам, - отмечается в обращении.

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Городские власти Мукачево подчеркивают, что они категорически против того, чтобы город ассоциировался с территорией опасности.

Это категорически недопустимо из-за того, что инфраструктура Мукачевской объединенной территориальной громады стремительно развивается, как следствие - значительно возрастает количество туристов, в том числе и иностранных, которые посещают наш живописный и гостеприимный край, - добавили в горсовете.

Напомним, сегодня утром в Мукачево произошла перестрелка между двумя группами неизвестных мужчин. Два человека с ранениями доставлены в больницу.

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