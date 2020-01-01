Погода в Украине 8 февраля: Морозы, солнечно и без осадков
В Украине ожидается морозная погода.
Погода в Украине в субботу, 8 февраля, будет прохладной, осадков не ожидается. Лишь на юге и в Донецкой области возможен снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На севере страны температура днем составит днем 0…- 2, ночью - 7…- 9;
В западных областях страны днем 0…- 2, ночью - 7…- 9;
В центральной части Украины днем 0…- 2, ночью - 8…- 10;
В южных областях температура воздуха днем 0…- 2, ночью - 8…- 10.
В Крыму днем - 1…- 3, ночь -7…- 9;
На востоке страны днем - 4…- 6, ночью - 11…- 13;
В Киеве температура воздуха днем 0…- 2, ночью - 7…- 9.
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