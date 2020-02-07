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Девушка застрелила инструктора тира в Полтаве

Комментариев: 1
По факту умышленного убийства 64-летнего полтавчанина начато досудебное расследование.
В Полтаве застрелили инструктора тира
В Полтаве застрелили инструктора тира
pl.npu.gov.ua

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В Полтаве 7 февраля в местном городском тире из огнестрельного оружия убили инструктора. Об этом сообщили в Отделе коммуникации местной полиции.

Во время работы на месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что смертельные ранения работнику тира нанесла 18-летняя посетительница, жительница Днепра.

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По факту гибели 64-летнего полтавчанина начато досудебное расследование. Сейчас подозреваемая задержана. Обстоятельства произошедшего не уточняются. В полиции сообщили лишь то, что девушка произвела несколько выстрелов в погибшего. Ее действия в соответствии с ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины квалифицированы как умышленное убийство.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7-ми до 15-ти лет. Вещественные доказательства изъяты. Обстоятельства и мотивы данного преступления устанавливает следствие.

Напомним, сегодня утром в Мукачево произошла перестрелка между двумя группами неизвестных мужчин. Два человека с ранениями доставлены в больницу.

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Теги: Полтава, полиция, убийство, девушка, тир, стрельба, смерть
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
SEMPENTY    07.02.2020, 18:27
Оценка:  0
SEMPENTY
Что за хрень? Откуда в тире огнестрельное оружие?
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