Девушка застрелила инструктора тира в Полтаве

По факту умышленного убийства 64-летнего полтавчанина начато досудебное расследование.

Читай также: Погоня со стрельбой в Киеве: новые подробности

В Полтаве 7 февраля в местном городском тире из огнестрельного оружия убили инструктора. Об этом сообщили в Отделе коммуникации местной полиции.

Во время работы на месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что смертельные ранения работнику тира нанесла 18-летняя посетительница, жительница Днепра.

Читай также: В Одессе иностранец устроил стрельбу

По факту гибели 64-летнего полтавчанина начато досудебное расследование. Сейчас подозреваемая задержана. Обстоятельства произошедшего не уточняются. В полиции сообщили лишь то, что девушка произвела несколько выстрелов в погибшего. Ее действия в соответствии с ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины квалифицированы как умышленное убийство.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7-ми до 15-ти лет. Вещественные доказательства изъяты. Обстоятельства и мотивы данного преступления устанавливает следствие.

Напомним, сегодня утром в Мукачево произошла перестрелка между двумя группами неизвестных мужчин. Два человека с ранениями доставлены в больницу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.