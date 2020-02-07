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Луценко опубликовал видео танцев его жены с пандой

Комментариев: 3
Ирина Луценко станцевала в людном месте.
Луценко празднует день рождения
Луценко празднует день рождения
скриншот

Экс-нардеп Ирина Луценко, которая по состоянию здоровья сложила мандат, устроила жаркие танцы с огромной пандой в одном из торговых центров.

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Видео танцевального таланта жены опубликовал экс-генпрокурор Юрий Луценко.

Луценко показал, как его жена лихо отплясывает с гигантской пандой и таким образом поздравил ее с днем рождения.

Танцуй, люби, пой, живи, самый большой приз моей жизни, - мило написал Луценко.

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Сегодня, 7 февраля, Ирина Луценко празднует свой 54-ий день рождения. Два года назад она опубликовала видео танцев мужа с собакой. В этот раз он решил продолжить традицию.

Напомним, Луценко признался, что ходил в ГПУ как на каторгу. Также бывшему прокурору не понравилось, что новая власть выразила благодарность за честные выборы только главе МВД Арсену Авакову.

 

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Теги: Ирина Луценко, день рождения, Юрий Луценко, видео, танцы
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Комментариев (4)
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Coюзник    07.02.2020, 18:31
Оценка:  0
Coюзник
Прочитал заголовок и сразу подумал ... неужели Луценки отдыхают в Китае
Антибес    07.02.2020, 18:19
Оценка:  0
Антибес
Ну что можно сказать...Хвастаться здесь нечему.У картавого,слабовидящего зека-алкоголика и по совместительству,хронического куколда Югы от алкоголизма не стоит уже лет 20.Вот и приходится его ужасной жене,бабушке Ырыне сначала танцевать со зверями,а затем просить этих зверей чтобы они её ебли...А Юг
Антибес    07.02.2020, 18:21
Оценка:  0
Антибес
а всё это снимает на видео...Видимо гордится этим очень.Вывод:алкоголизм-зло!
толерантный    07.02.2020, 18:15
Оценка:  +1
толерантный
Балдеет помаранчево-бандеровская плесень. Распродал картавый сотни дел, теперь есть на что...
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