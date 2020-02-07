Луценко опубликовал видео танцев его жены с пандой

Ирина Луценко станцевала в людном месте.

Экс-нардеп Ирина Луценко, которая по состоянию здоровья сложила мандат, устроила жаркие танцы с огромной пандой в одном из торговых центров.

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Видео танцевального таланта жены опубликовал экс-генпрокурор Юрий Луценко.

Луценко показал, как его жена лихо отплясывает с гигантской пандой и таким образом поздравил ее с днем рождения.

Танцуй, люби, пой, живи, самый большой приз моей жизни, - мило написал Луценко.

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Сегодня, 7 февраля, Ирина Луценко празднует свой 54-ий день рождения. Два года назад она опубликовала видео танцев мужа с собакой. В этот раз он решил продолжить традицию.

Напомним, Луценко признался, что ходил в ГПУ как на каторгу. Также бывшему прокурору не понравилось, что новая власть выразила благодарность за честные выборы только главе МВД Арсену Авакову.

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