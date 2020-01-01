В Одессе угонщик не смог завести авто и вызвал эвакуатор

Местный житель с помощью отмычки открыл двери автомобиля, проник в салон, но завести машину не смог. Поэтому решил вызвать эвакуатор.

Мужчина сразу же продал машину на запчасти 048.ua

В центре Одессы мужчина с помощью эвакуатора угнал автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

На текущей неделе в полицию обратился об исчезновении автомобиля 21-летний владелец. На следующий день правоохранители задержали злоумышленника и установили место, где находилась похищенная машина.

Установлено, что 38-летний местный житель с помощью отмычки открыл двери автомобиля, проник в салон, но завести машину не смог.

"После этого он вызвал эвакуатор, который транспортировал машину в указанное злоумышленником место... Как выяснилось, мужчина сразу же продал иномарку на запчасти, но полицейские успели найти ее целой и вернули ее законному владельцу", - сообщили в главке.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.289 (незаконное завладение транспортного средства) Уголовного кодекса Украины. Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что киевлянин угнал машину из автосалона. Сотрудники Оболонского управления полиции догнали злоумышленника в Вышгороде. Вещественные доказательства у него изъяли.

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