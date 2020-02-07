"Кличко, пора на выход": блогер объяснила, почему необходимо срочно уволить главу КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко и “смотрящие“ Артур Палатный и Денис Комарницкий являются главными “дерибанщиками“ столицы. Об этом на своей странице в Facebook написала блогер Елена Маркосян, призвав срочно уволить Кличко с поста главы КГГА за разгул коррупции в городе. Об этом сообщает newsone.ua.

“Похоже, Кличко действительно пора на выход! Еще полгода назад всё выглядело иначе, и я не думала, что такое напишу. Ведь когда команда Зеленского начала говорить о необходимости увольнения Кличко с должности главы КГГА из-за коррупции, многие увидели в этом чисто политический подтекст. Увидели и возмутились. А сам мэр тогда попросил новую власть дать ему шанс, обещая усилить борьбу с коррупцией“, - напомнила Маркосян.

По ее мнению, Виталий Кличко, хотя свой шанс и получил, не смог или, скорее, не захотел им воспользоваться.

“Более того, он стал действовать по принципу “чем им хуже, тем мне лучше“. В итоге на смену “смотрящему“ Столару в Киев пришли совсем уж “конченные“ беспредельщики Палатный и Комарницкий (так их называют даже лояльные Кличко журналисты). Видимо, Кличко посчитал, что напоследок ему можно всё и стал назначать на должности в КГГА отпетых воров и прожженных коррупционеров, находящихся под следствием“, - отметила блогер.

Она пояснила, что имеет в виду недавнее назначение уличенного в коррупции Валентина Осипова на пост главы Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. Напомним, СМИ писали о том, что это стало возможным во многом благодаря курированию Осипова скандальным главой “Киевавтодора“ Александром Густелевым, который близко дружен с Виталием Кличко.

“Зачем же Кличко делает это? В чем логика? Особенно перед новыми выборами? Если он и его команда понимают, что удержать власть в Киеве не получится, значит, такие скандальные и демонстративные назначения нужны только для одного - дерибана денег и максимального развала работы. И это нужно остановить! Другого способа остановить этот беспредел, кроме как уволить Кличко с поста главы КГГА, я не вижу. Это будет правильно не только с точки зрения сегодняшней ситуации, но и с учетом того, что новый мэр будет и должен избираться с новыми полномочиями, не позволяющими ему так цинично относиться к доверию киевлян“, - констатировала Елена Маркосян.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что Виталию Кличко удалось сохранить кресло главы КГГА благодаря тому, что его якобы начал “крышевать“ помощник президента Андрей Ермак.