У Зеленского рассказали о первой встрече в Италии

Украинский президент провел встречу с премьер-министром Италии Конте. Также ожидается его встреча с папой Римским.

Во время визита в Италию в пятницу, 7 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром страны Джузеппе Конте.

Как сообщает Офис прзидента, особое внимание во время встречи уделили вопросам торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и развития контактов между украинскими и итальянскими бизнес-кругами.

"Италия - в тройке крупнейших экономических партнеров Украины в ЕС и один из основных торговых партнеров в мире. Объемы торговли в прошлом году составили более 4 млрд долларов США. Уверен, что мы можем улучшать этот результат и таким образом укреплять нашу дружбу", - заявил Зеленский.

Президент отметил большой потенциал для вывода взаимодействия между Украиной и Италией на качественно новый уровень.

В частности, Зеленский выразил интерес к активному привлечению итальянских инвесторов к масштабной приватизации в Украине, а также участия итальянских компаний в реализации инфраструктурных проектов и развития украинской энергетики.

Стороны обсудили вопросы укрепления культурных связей и развития научно-технического сотрудничества, особенно в космической сфере.

Также во время переговоров согласовали график контактов на высшем уровне на 2020 год и обсудили подготовку визита Конте в Украине.

Позже Зеленский провел встречу с президентом Италии Серджио Маттарелой.

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