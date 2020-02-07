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У Зеленского рассказали о первой встрече в Италии

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Украинский президент провел встречу с премьер-министром Италии Конте. Также ожидается его встреча с папой Римским.
Зеленский встретился с Конте
Зеленский встретился с Конте
Офис президента
Во время визита в Италию в пятницу, 7 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром страны Джузеппе Конте.
 
Как сообщает Офис прзидента, особое внимание во время встречи уделили вопросам торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и развития контактов между украинскими и итальянскими бизнес-кругами.
 
"Италия - в тройке крупнейших экономических партнеров Украины в ЕС и один из основных торговых партнеров в мире. Объемы торговли в прошлом году составили более 4 млрд долларов США. Уверен, что мы можем улучшать этот результат и таким образом укреплять нашу дружбу", - заявил Зеленский.
 
Президент отметил большой потенциал для вывода взаимодействия между Украиной и Италией на качественно новый уровень.
 
В частности, Зеленский выразил интерес к активному привлечению итальянских инвесторов к масштабной приватизации в Украине, а также участия итальянских компаний в реализации инфраструктурных проектов и развития украинской энергетики.
 
Стороны обсудили вопросы укрепления культурных связей и развития научно-технического сотрудничества, особенно в космической сфере.
 
Также во время переговоров согласовали график контактов на высшем уровне на 2020 год и обсудили подготовку визита Конте в Украине.
 
Позже Зеленский провел встречу с президентом Италии Серджио Маттарелой.
 
 
Отметим, в ходе визита в Италию ожидается встреча Зеленского с папой Римским Франциском.
 
 

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Теги: Украина, Италия, премьер-министр, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Сливной-Бачок    07.02.2020, 19:23
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Сливной-Бачок
В Италии Клоуна называют Скарамуш.
Путин-Xyйло    07.02.2020, 19:11
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