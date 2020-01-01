Маркив и Папа. Визит Зеленского в Италию

Президент Украины Владимир Зеленский 7-8 февраля посетит с официальным визитом Италию, запланированы переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте.

Владимир Зеелнский прилетел в Италию, страны огромной украинской диаспоры и осужденного бойца Национальной гвардии Виталия Маркива.

Корреспондент.netузнал все о деталях визита президента Украины.

Официоз

У Зеленского запланированы переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте.

В субботу, 8 февраля, состоится официальный визит Зеленского в Ватикан, где он встретится с Папой Римским Франциском и с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином.

Дело Маркива

Ожидается, что во время встречи с высшим руководством Италии Зеленский поднимет вопрос освобождения или пересмотра дела экс-бойца Национальной гвардии Виталия Маркива.

Напомним, что итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам заключения, признав виновным в гибели итальянского фотографа Андреа Рокелле под Славянском на Донбассе в 2014 году.

Официальный Киев настаивает на непричастности украинца к преступлению.

Во время встречи Зеленского с итальянским премьером Конте на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке украинский президент предложил создать совместную следственную группу для рассмотрения дела экс-бойца Национальной гвардии.

Зеленский тогда также пригласил Джузеппе Конте в Украину.

“"Дело Маркива" очень чувствительное для патриотической и самой активной части населения, которое часто оппонирует Зеленскому. А значит, он не может его игнорировать. Любые положительные подвижки в "деле Маркива" будут на пользу рейтингу Зеленского”, - считает политолог Олег Саакян.

Встреча с Папой

5 декабря глава МИД Украины Вадим Пристайко встретился с секретарем по межгосударственных отношений Ватикана Полом Ричардом Галлахером. Стороны обсудили, в частности, возможности дальнейшего предоставления гуманитарной помощи Ватикана Украине и взаимодействия в вопросе освобождения незаконно удерживаемых Россией граждан Украины.

Встреча Зеленского с Папой Римским также будет касаться урегулированию ситуации с Донбассом. Католиками по инициативе папы реализованы проекты на сумму 16 миллионов евро, связанные с гуманитарной помощью украинцам.

Контекст

Италию принято зачислять в неформальный клуб друзей России в Европе, что автоматически отдаляет ее от Украины. На парламентских выборов 2018 года победили ультраправые популистские партии 5 звезд и Лига Севера. Лидер Лиги Севера Маттео Сальвини открыто признал аннексию Крыма и призвал к снятию санкций с РФ. Именно во время работы этого правительства и был вынесен приговор Виталию Маркиву.

Италия - шестой торговый партнер Украины. Если брать Европу, то она вообще на третьем месте, уступая только Германии и Польше. Объем же украинского экспорта в Италию превышает совокупный экспорт в США, Великобританию, Францию, Японию, ЮАР и Канаду вместе взятые. Товарооборот между Украиной и Италией составляет около 5 миллиардов долларов. Италия входит в топ-5 ключевых европейских экспортеров в Украину с показателем более 2 миллиардов долларов.

Накануне визита Зеленского в Италии разразился скандал, связанный с Украиной. В эфире канала RAI телеведущий заявил, что "Малая Россия - это второе название Украины". После вмешательства украинских дипломатов ведущий извинился и признал свою ошибку:

"Уважаемый господин посол, я ознакомился с вашим письмом, в котором было указано о восприятии употребления Малая Россия в отношении Украины как оскорбления. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что это была досадная непреднамеренная ошибка. Украина - это прекрасная страна и я хотел бы передать привет послу и всему замечательному народу Украины".

Также, аккурат в день визита Зеленского в Италии зафиксировали первый случай коронавируса среди граждан страны. Один из 56 граждан Италии, прилетевших домой на этой неделе из города Ухань, сдал положительный результат на вирус.

После высадки в Риме эвакуированные находились на карантине в целях предосторожности на военном объекте на окраине итальянской столицы. В настоящее время мужчина находится в изоляции в Римском национальном институте инфекционных заболеваний. Это третий подтвержденный случай коронавируса в Италии и первый среди итальянских граждан. Ранее на территории страны зафиксировали два случая коронавируса у туристов из Китая.

Между тем, все пассажиры, прибывающие в итальянские аэропорты, в том числе из Европы и на некоторых внутренних рейсах, систематически проверяются на наличие высокой температуры. Все прямые рейсы между Италией и Китаем приостановлены.