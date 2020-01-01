Зеленский встретился с премьер-министром Италии: О чем они говорили

Президент Зеленский провел официальную встречу с премьер-министром Италии Конте.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Италию с официальным визитом. Там он провел встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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В ходе переговоров Владимир Зеленский предложил итальянским инвесторам участвовать в масштабной приватизации в Украине, а также в реализации инфраструктурных проектов и развитии украинской энергетики.



“Наше правительство работает на упрощение экономических и бизнес-процессов. На этот год у нас большие планы по строительству дорог, мостов, развития портов и аэропортов. Мы будем рады видеть итальянских инвесторов в Украине и сделаем все ради безопасности их инвестиций. Давайте вместе строить в Украине и создавать рабочие места“, - отметил Зеленский.

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Зеленский также обсудил с Конте общеполитические вопросы, в частности обратился с просьбой закрыть офисы так называемых “ДНР“ и “ЛНР“, которые открылись в некоторых города Италии.



“Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы “ДНР“ и “ЛНР“, которые открылись в нескольких городах Италии“, - рассказал Зеленский.



Лидеры стран также обсудили дело заключенного в Италии бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.

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“Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня“, - сообщил президент Украины.



Зеленский поблагодарил Джузеппе Конте за неизменную поддержку Италией суверенитета и территориальной целостности Украины. В свою очередь премьер-министр Италии заявил о полной поддержке реформ в Украине.





Напомним, Зеленский недоволен двумя министрами. СМИ узнали, кого могут уволить.

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