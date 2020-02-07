На Донбассе построят две военные базы по стандартам НАТО

Оба объекта будут построены с нуля в чистом поле.

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Для нужд украинской армии с нуля будут построены две военные базы по стандартам НАТО. Об этом рассказал министр обороны Андрей Загороднюк, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна – в Мариуполе, другая – в Северодонецке, - сообщил министр.

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Загороднюк также отметил, что в этом году силами Министерства обороны Украины, в частности Государственной специальной службой транспорта, будет закончено строительство бригадного городка на полигоне Широкий лан (Николаевская область).

Напомним, Загороднюк рассказал об отсрочке призыва 18-летним. Минобороны направило в областные государственные администрации письма с разъяснениями относительно рассмотрения вопроса отсрочки от призыва 18- и 19-летним юношам.

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