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Зеленский в Италии попросил закрыть офисы "ЛДНР"

Комментариев: 2
Президент Украины обсудил с премьер-министром Италии закрытия офисов так называемых "республик" в стране и возвращения нацгвардийця Виталия Маркива.
Джузеппе Конте и Владимир Зеленский
Джузеппе Конте и Владимир Зеленский
Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Риме обсудил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте общеполитические вопросы, в частности закрытия "представительств" "ДНР" и "ЛНР", сообщает пресс-служба главы государства.

"Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР", которые открылись в нескольких городах Италии", - сказал Глава государства в комментарии СМИ.

Также обсудили дело бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива, заключенного в Италии.

"Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня", - сообщил президент.

Мать Виталия Маркива поблагодарила Зеленского за его усилия для освобождения ее сына.

"Очень благодарны за этот визит. Мы очень рады. Для Виталия это очень важно. С такой поддержкой Виталий верит, что все закончится хорошо. Он готов и хочет вернуться в Украину", - сказала женщина.

Напомним, в Италии открыли "представительство "ДНР". В Италии объявили об открытии так называемого "представительства "ДНР" в Вероне. Украина направила ноту в Рим.

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Теги: Италия, офис, Владимир Зеленский, ДНР, ЛНР, Нацгвардия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Сливной-Бачок    07.02.2020, 19:43
Оценка:  +1
Сливной-Бачок
Что значит " ПОПРОСИЛ " ? Надо настаивать , а не просить.
mirbigstar    07.02.2020, 19:57
Оценка:  -2
mirbigstar
А что значит "настаивать"?В Украине будет настаивать...,и то если разрешат.
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