Зеленский в Италии попросил закрыть офисы "ЛДНР"

Президент Украины обсудил с премьер-министром Италии закрытия офисов так называемых "республик" в стране и возвращения нацгвардийця Виталия Маркива.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Риме обсудил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте общеполитические вопросы, в частности закрытия "представительств" "ДНР" и "ЛНР", сообщает пресс-служба главы государства.

"Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР", которые открылись в нескольких городах Италии", - сказал Глава государства в комментарии СМИ.

Также обсудили дело бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива, заключенного в Италии.

"Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня", - сообщил президент.

Мать Виталия Маркива поблагодарила Зеленского за его усилия для освобождения ее сына.

"Очень благодарны за этот визит. Мы очень рады. Для Виталия это очень важно. С такой поддержкой Виталий верит, что все закончится хорошо. Он готов и хочет вернуться в Украину", - сказала женщина.

Напомним, в Италии открыли "представительство "ДНР". В Италии объявили об открытии так называемого "представительства "ДНР" в Вероне. Украина направила ноту в Рим.

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