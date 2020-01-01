Министр образования отклонила предложения Венгрии по языковому спору

Предложенные венгерской стороной варианты невыполнимы по объективным или политическим причинам.

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Министр образования и науки Украины отклонила предложения министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто по обучению венгров в Закарпатье украинскому языку. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Мы закрываем политические дискуссии относительно языкового вопроса для школ с языком обучения нацменьшинств и сосредотачиваемся на работе с учителями и методистами, - отметила Новосад.

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Министр отметила, что министерство уважает право каждого ребенка изучать родной язык. Однако цель ведомства – чтобы все украинские дети независимо от их этнического происхождения владели государственным языком.

Отмечается, что Сийярто предложил Новосад два варианта решения проблемы:

предоставить венгерскому языку статус языка коренного народа

увеличить количество часов непосредственно на предмет “Украинский язык“, не переводя при этом преподавание других предметов на украинский язык.

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По мнению Новосад, если реализовать предложение венгерской стороны и увеличить количество часов на “Украинский язык“ без уменьшения количества часов для других предметов, детям придется учиться по 7 дней в неделю.

Также министр отметила, что признание венгерского нацменьшинства коренным народом – это политический вопрос, который пока не стоит поднимать.

Напомним, сегодня в Украине с визитом находится министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он прокомментировал новый украинский закон о школе и рассказал, что Венгрия по-прежнему недовольна обучением на украинском языке в венгерских школах Закарпатья.

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