В Сумской области от пневмонии скончался новорожденный

В Шосткинскую детскую больницу в тяжелом состоянии с диагнозом пневмония был доставлен ребенок в возрасте одного месяца.

В городе Шостка Сумской области от пневмонии умер одномесячный ребенок. Об этом сообщает местное издание Шостка.info.

По данным издания, в Шосткинскую детскую больницу из Ямполя в тяжелом состоянии с диагнозом пневмония был доставлен ребенок в возрасте одного месяца. К сожалению, ребенок скончался.

Как сообщается, была вызвана следственно-оперативная группа полиции. На месте работают правоохранители. По данному факту будет проводиться проверка.

Как известно, во многих областях и городах из-за гриппа закрылись на карантин школы и детские сады. Неделей ранее эпидпорог был превышен всего на 1,4%.

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