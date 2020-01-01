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В Сумской области от пневмонии скончался новорожденный

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В Шосткинскую детскую больницу в тяжелом состоянии с диагнозом пневмония был доставлен ребенок в возрасте одного месяца.
На месте работают правоохранители
На месте работают правоохранители
kerzenmeile.com

В городе Шостка Сумской области от пневмонии умер одномесячный ребенок. Об этом сообщает местное издание Шостка.info.

По данным издания, в Шосткинскую детскую больницу из Ямполя в тяжелом состоянии с диагнозом пневмония был доставлен ребенок в возрасте одного месяца.  К сожалению, ребенок скончался.

Как сообщается, была вызвана следственно-оперативная группа полиции. На месте работают правоохранители. По данному факту будет проводиться проверка.

Как известно, во многих областях и городах из-за гриппа закрылись на карантин школы и детские сады. Неделей ранее эпидпорог был превышен всего на 1,4%.

 

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Теги: грипп, ребенок, новорожденный, пневмония, младенец, Сумская область, грипп в Украине
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Источник: korrespondent.net

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