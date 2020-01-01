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В Ровенской области изъяли спирт на шесть миллионов

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Силовики провели обыски и "накрыли" межрегиональную схему незаконного оборота спирта и подакцизных товаров.
Ориентировочная стоимость изъятого на "теневом" рынке составляет более 6,4 миллиона гривен
Ориентировочная стоимость изъятого на "теневом" рынке составляет более 6,4 миллиона гривен
pro.gov.ua

Правоохранители Ровенской области разоблачили межрегиональную схему незаконного оборота спирта. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Досудебным расследованием установлено, что на территорию Ровенской области с целью сбыта, а также дальнейшего незаконного изготовления алкогольной продукции, организовано снабжение спирта этилового с территории Львовской области.

Учитывая полученную информацию, прокурорами и следователями СУ ФГ ГУ ГФС в Ровенской области 6 февраля 2020 года проведен ряд обысков в складских и жилых помещениях фигурантов уголовного производства, а также в транспортных средствах, которые использовались для транспортировки подакцизных товаров.

По результатам проведения обысков обнаружено и изъято около 30 тонн спирта этилового, 3000 бутылок уже готовой алкогольной продукции.

Ориентировочная стоимость изъятого на "теневом" рынке составляет более 6,4 миллиона гривен.

Таким образом, прекращено межрегиональную схему незаконного оборота спирта и подакцизных товаров.

В рамках уголовного производства принимаются меры по наложению ареста, назначению соответствующих судебных экспертиз, а также установлению всех лиц, причастных к преступной деятельности, с целью привлечения их к установленной законом ответственности.

Ранее сообщалось, что под Винницей изъяли 5 тысяч литров поддельного алкоголя мировых брендов. Грузовой автомобиль MAN одной из почтовых служб перевозил под видом посылок фальсифицированные алкогольные напитки.

Напомним, в Никополе производили поддельную водку в промышленных масштабах. В течение одной "рабочей смены" в подпольном цехе производили более четырех тысяч бутылок алкогольного суррогата.

 

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Теги: алкоголь, прокуратура, Ровенская область, спирт, контрафакт
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Источник: korrespondent.net

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