Полиция нашла в частном доме мертвых супругов

Эксперт, осмотрев тело женщины, обнаружил телесные повреждения. Мужчина же покончил жизнь самоубийством путем повешения.

В Николаевской области в частном доме нашли женщину с телесными повреждениями и повешенного мужчину во дворе. Об этом сообщает местная полиция.

"7 февраля около 12:50 в Снигиревский отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение о том, что в одном из сел района во дворе домовладения обнаружен мертвым 40-летний мужчина, и в доме - его 35-летнюю сожительницу", - говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, эксперт, осмотрев тело женщины, обнаружил телесные повреждения. Мужчина же покончил жизнь самоубийством путем повешения.

На месте происшествия правоохранители установили, что утром между супругами происходила ссора.

Информация об указанном факте внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи "умышленное убийство", как того требует процедура в случае событий со смертельным исходом.

Для установления окончательной причины смерти тела направлены на проведение экспертизы. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины трагедии.

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