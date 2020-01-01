Диаспора Канады осудила участие украинских гимнасток в соревнованиях в РФ

Глава украинской диаспоры в Канаде написала письмо украинским министрам, в котором призвала остановить поездку спортсменок и не допускать таких явлений в будущем.

Президент Конгресса украинцев Канады Александра Хичий написала письмо министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому и главе МИД Вадиму Пристайко, в котором назвала недопустимым участие Национальной сборной Украины по художественной гимнастике в соревнованиях в Москве. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщает Укринформ.

"Конгресс украинцев Канады, представляющий интересы 1,4-миллионной украинской общины Канады перед канадским правительством и обществом, считает участие Национальной сборной команды Украины по художественной гимнастике на Гран-при в Москве 7-9 февраля 2020, о которой нам стало известно заявления Федерации гимнастики Украины и ряда украинских СМИ, недопустимым", - отмечает Хичий.

По ее убеждению, поездки украинских спортивных команд в РФ "это - оскорбление воинов, отдавших жизнь и здоровье, защищая Украину от русского врага".

"Поскольку ФГУ и другие спортивные федерации финансируются государственным бюджетом Украины, призываем Вас принять соответствующие меры, чтобы остановить участие команды в этом Гран-при и заверить, что подобные явления не повторятся в будущем", - отметила президент КУК.

Как сообщал Укринформ, главный тренер Национальной сборной команды Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина считает участие украинских гимнасток в соревнованиях в РФ подготовкой и отбором лучших спортсменов накануне Олимпиады в Токио.

Напомним, ранее министр культуры, молодежи и спорта Бородянский выступил за поездку спортсменов в Россию.

Ранее стало известно, что пограничники не пустили в Украину группу российских актеров, которые повторно пытались въехать в страну из Молдовы. За это им увеличили срок запрета на въезд с 3 до 10 лет.

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