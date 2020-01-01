ГБР расследует избиение заключенного в СИЗО на Луганщине

Сотрудники СИЗО в Старобельске, по данным следствия, избили заключенного резиновой палкой, чем вызвали телесные повреждения.

В Луганской области открыли уголовное дело в отношении работников СИЗО, которых подозревают в избиении заключенного. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Отмечается, что производство открыто по статье о превышении служебных полномочий работниками изолятора временного содержания (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

"Основанием для начала досудебного расследования стали материалы прокурорской проверки в специальном учреждении", - говорится в сообщении.

Так, по данным следствия, в ночь на 4 февраля 2020 года сотрудники изолятора временного содержания Главного управления Национальной полиции в Луганской области (города Северодонецк) применили к заключенному специальное средство (резиновую палку), чем вызвали телесные повреждения.

С учетом правил подследственности уголовное производство передано для расследования в уполномоченный орган досудебного расследования – в территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске.

Ранее сообщалось, что в карцере Одесского СИЗО от побоев умер заключенный. Один из подозреваемых сотрудников СИЗО ранее обвинялся в вымогательстве денег у заключенного.

А в СИЗО Чернигова разоблачили канал поставки наркотиков. Злоумышленникам объявлены подозрения.

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