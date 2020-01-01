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СБУ инсценировала убийство и задержала заказчицу

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Женщине, которая по данным силовиков, пыталась организовать убийство экс-супруга, грозит до 15 лет тюрьмы.
Женщину задержали во время передачи денег
Женщину задержали во время передачи денег
ssu.gov.ua

Жительница Ровно наняла киллера для убийства своего бывшего мужа ради наследства. Силовикам удалось предотвратить убийство. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, жительница Ровно искала среди представителей криминальных кругов исполнителя для совершения убийства ее бывшего мужа - бизнесмена.

"В случае его смерти женщина сохранила бы немалое состояние, поскольку его имущество отошло бы злоумышленнице. За преступление она предлагала заплатить $4500", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы инсценировали убийство, а в качестве доказательств "ликвидации жертвы" отсняли постановочное видео. Женщину задержали в Ровно во время передачи денег "исполнителю". Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, несколькими днями ранее аналогичный случай произошел в Ивано-Франковске. Там студентка-иностранка за $4,3 тыс. "заказала" бывшего мужа. Его должны были убить за рубежом. Заказчицу и "киллера" задержали.

Напомним, 2 февраля в центре Киева убили 43-летнего пластического хирурга Андрея Сотника. По данным СМИ, полицейские разыскивают мужчину кавказской внешности по подозрению в убийстве.

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Теги: СБУ, убийство, Ровно, киллер
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Источник: korrespondent.net

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