СБУ инсценировала убийство и задержала заказчицу

Женщине, которая по данным силовиков, пыталась организовать убийство экс-супруга, грозит до 15 лет тюрьмы.

Женщину задержали во время передачи денег ssu.gov.ua

Жительница Ровно наняла киллера для убийства своего бывшего мужа ради наследства. Силовикам удалось предотвратить убийство. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, жительница Ровно искала среди представителей криминальных кругов исполнителя для совершения убийства ее бывшего мужа - бизнесмена.

"В случае его смерти женщина сохранила бы немалое состояние, поскольку его имущество отошло бы злоумышленнице. За преступление она предлагала заплатить $4500", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы инсценировали убийство, а в качестве доказательств "ликвидации жертвы" отсняли постановочное видео. Женщину задержали в Ровно во время передачи денег "исполнителю". Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, несколькими днями ранее аналогичный случай произошел в Ивано-Франковске. Там студентка-иностранка за $4,3 тыс. "заказала" бывшего мужа. Его должны были убить за рубежом. Заказчицу и "киллера" задержали.

Напомним, 2 февраля в центре Киева убили 43-летнего пластического хирурга Андрея Сотника. По данным СМИ, полицейские разыскивают мужчину кавказской внешности по подозрению в убийстве.

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