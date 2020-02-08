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Зеленский сегодня встретится с Папой Римским

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Глава государства посетит Святой престол и встретится с главой Католической церкви и дипломатами Ватикана.
Зеленский встретится с Папой Франциском
Зеленский встретится с Папой Франциском

В субботу, 8 февраля, состоится официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Ватикан, сообщает пресс-служба Президента.

"Программой визита предусмотрена аудиенция главы государства с Его Святейшеством Папой Франциском", - проинформировали в пресс-службе.

Также состоится встреча Зеленского с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином с участием секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.

Маркив и Папа. Визит Зеленского в Италию

Как сообщалось, Зеленский с 7 февраля находится с визитом в Италии.

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Теги: Ватикан, визит, Папа Римский, Владимир Зеленский, Папа Римский Франциск I, папа Франциск
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    08.02.2020, 11:16
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Что случится в Ватикане после его визита?
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