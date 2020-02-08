Зеленский сегодня встретится с Папой Римским
Глава государства посетит Святой престол и встретится с главой Католической церкви и дипломатами Ватикана.
В субботу, 8 февраля, состоится официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Ватикан, сообщает пресс-служба Президента.
"Программой визита предусмотрена аудиенция главы государства с Его Святейшеством Папой Франциском", - проинформировали в пресс-службе.
Также состоится встреча Зеленского с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином с участием секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.
Маркив и Папа. Визит Зеленского в Италию
Как сообщалось, Зеленский с 7 февраля находится с визитом в Италии.
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