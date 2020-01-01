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В Кривом Роге на ходу загорелся микроавтобус

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Огонь полностью уничтожил авто.
Микроавтобус загорелся на ходу
Микроавтобус загорелся на ходу
www.0564.ua

В Саксаганском районе Кривого Рога во время перевоза груза загорелся погрузочно-пассажирский автомобиль. Огонь полностью уничтожил микроавтобус, сообщает 0564.ua

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Спасатели заявляют, что 7 февраля, в 18:09 поступило сообщение, что на  проспекте 200 лет Кривому Рогу на пути следования по маршруту загорелся погрузочно-пассажирский автомобиль.

Спасатели прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар. Огнем был поврежден моторный отсек, кузов автомобиля, полностью уничтожен салон автомобиля. Общая площадь пожара - 4 м.кв.

Во время происшествия никто из людей не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье столкнулись тепловоз и легковушка, один человек погиб.

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Теги: Кривой Рог, микроавтобус, пожар
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