В Кривом Роге на ходу загорелся микроавтобус

Огонь полностью уничтожил авто.

В Саксаганском районе Кривого Рога во время перевоза груза загорелся погрузочно-пассажирский автомобиль. Огонь полностью уничтожил микроавтобус, сообщает 0564.ua.

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Спасатели заявляют, что 7 февраля, в 18:09 поступило сообщение, что на проспекте 200 лет Кривому Рогу на пути следования по маршруту загорелся погрузочно-пассажирский автомобиль.

Спасатели прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар. Огнем был поврежден моторный отсек, кузов автомобиля, полностью уничтожен салон автомобиля. Общая площадь пожара - 4 м.кв.

Во время происшествия никто из людей не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье столкнулись тепловоз и легковушка, один человек погиб.