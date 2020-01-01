В Кривом Роге на ходу загорелся микроавтобус
В Саксаганском районе Кривого Рога во время перевоза груза загорелся погрузочно-пассажирский автомобиль. Огонь полностью уничтожил микроавтобус, сообщает 0564.ua.
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Спасатели заявляют, что 7 февраля, в 18:09 поступило сообщение, что на проспекте 200 лет Кривому Рогу на пути следования по маршруту загорелся погрузочно-пассажирский автомобиль.
Спасатели прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар. Огнем был поврежден моторный отсек, кузов автомобиля, полностью уничтожен салон автомобиля. Общая площадь пожара - 4 м.кв.
Во время происшествия никто из людей не пострадал.
Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье столкнулись тепловоз и легковушка, один человек погиб.
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